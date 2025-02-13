Cilt Bariyerini Güçlendirmek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Temel Adım

Alkol bazlı tonikler, cildiniz için pek de iyi bir seçim değil. Hele ki kuruluk diye bağıran bir cildiniz varsa. Bu alkol bazlı olanlar yerine cildinizi yatıştıracak ve ona sevgisini hissettirecek tonikler seçin. Aloe vera veya gül suyu içeren ürünler, cildinizin gönlünü kazanır demekte fayda var. Sonuçta, cilt bakımı biraz romantizm ister.