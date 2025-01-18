Cilt Bakımınızı Dışarıdan da Desteklemek İçin Deneyebileceğiniz 12 Smoothie Tarifi

Avokadonun faydalarını son yıllarda herkes anlatıyor. E vitamini ve Omega-3 yönünden zengin olan avokado cildiniz için de ideal bir besin. Avokado ile smoothie yapmak için ıspanağa da ihtiyacınız var. Ispanak demir yönünden zengin, bu sayede cilt hücrelerinizin yenilenmesini sağlıyor. Peki bu ikisini bir araya getirsek süper olmaz mı? Ispanak ve avokadoyu karıştırıp üstüne bir de limon eklediniz mi tadından yenmez. Bu tarife bir de zencefil eklediniz mi cildinizi arındıran bir karışım elde edebilirsiniz.