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Cilt Bakımınızı Dışarıdan da Desteklemek İçin Deneyebileceğiniz 12 Smoothie Tarifi

etiket Cilt Bakımınızı Dışarıdan da Desteklemek İçin Deneyebileceğiniz 12 Smoothie Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 18:01

Daha sağlıklı ve parlak bir cilt için sadece dışarıdan kullandıklarınız yeterli olmayabiliyor. Böyle zamanlarda cildinize içeriden destek vermek isteyebilirsiniz. Bunun için aslında yapmanız gereken çok basit: lezzetli bir smoothie hazırlamak. Gelin cildinize içeriden destek verecek smoothie tariflerine birlikte bakalım...

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1. Tropik bir tarile başlayalım...

Tropikal meyveleri seviyorsanız bu smoothie tam sizlik. İçinde ananas, mango ve Hindistan cevizi sütü olan smoothie C vitaminiyle dolup taşıyor. Peki faydaları neler? Cildinizdeki doğal kolajen üretimini desteklediği için oldukça faydalı. Cildinizi ışıl ışıl yapan smoothie ile kendinizi yaza ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Tropikal meyvelerle donatılmış bu smoothie lezzetli ve çok faydalı!

2. Kırmızı ve siyahın en güzel hali olan orman meyveli bir smoothieye ne dersiniz?

Orman meyvesi denilince akla her şey geliyor. Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, bunlara bir de çileği eklersek enfes olur. İşte bu meyvelerle yaptığınız bir smoothie cildinize dost bir içeceğe dönüşüyor. Antioksidan etkisiyle cilde çok faydalı olacak bu smoothieye yoğurt ekleyerek probiyotik desteği de alabilirsiniz. Bu malzemeler cildinizi içeriden destekleyerek sağlıklı olmasını sağlıyor. Parlak ve daha genç bir cilt için orman meyveli smoothie ideal!

3. Avokado her şeye iyi geliyor.

Avokadonun faydalarını son yıllarda herkes anlatıyor. E vitamini ve Omega-3 yönünden zengin olan avokado cildiniz için de ideal bir besin. Avokado ile smoothie yapmak için ıspanağa da ihtiyacınız var. Ispanak demir yönünden zengin, bu sayede cilt hücrelerinizin yenilenmesini sağlıyor. Peki bu ikisini bir araya getirsek süper olmaz mı? Ispanak ve avokadoyu karıştırıp üstüne bir de limon eklediniz mi tadından yenmez. Bu tarife bir de zencefil eklediniz mi cildinizi arındıran bir karışım elde edebilirsiniz.

4. Cilde salatalıktan daha iyi gelen kaç şey var ki?

Salatalık cilde çok iyi gelen besinlerden. Cildini düşünenler için salatalık şart diyebiliriz. Özellikle cildinizin yeterince nemli olmadığını düşünüyorsanız salatalıklı bir smoothie hazırlayabilirsiniz. İçine bir de cildinize tazelik ve canlı bir görünüm katacak nane de ekleyebilirsiniz. Buna bir de limon ve bal ekleyerek cildiniz için tam bir bomba hazırlayabilirsiniz. Limon kolajen üretimini desteklerken bal da smoothienize lezzet katıyor.

5. Zerdeçalın da cilde faydası çok!

Zerdeçal son zamanlarda oldukça popüler bir baharat. Ama cilt için faydaları aslında çok bilinmiyor. Cilt dostu baharatlardan olan zerdeçalın anti-enflamatuar etkisi var. Yani ciltteki kızarıklıkları ve sivilceleri azaltıyor. Muz ise cildinizi nemlendiriyor. Zerdeçallı ve muzlu bir smoothie yaparak cildinizin çok daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. İçine isterseniz badem sütü ya da bal da ekleyebilirsiniz. Bu sayede hem daha faydalı hem de leziz olacak!

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6. Havuç ve portakaldan leziz bir smoothie olmaz mı?

Havuç ve portakalın artık faydalarını herkes biliyor, bir de burada biz saymayalım. İşte bu iki vitamin deposu besini alıp güzel bir smoothie yaparsanız cildinize çok faydası olacağı kesin. Cildinize enerji verecek bu içecek aynı zamanda cildinize sağlıklı bir ışıltı katacak. Bu smoothieyi daha lezzetli ve faydalı yapmak ister misiniz? O zaman içine yoğurt ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

7. Hem tatlı krizine hem cilde iyi gelen bir smoothie!

Çikolata seviyorsanız o zaman bu smoothie sizlik. Yanlış duymadınız, içinde kakao bulunan smoothie cildinize iyi gelecek. Kakao tozunun yüksek miktarda antioksidan içeriği var. Bu sayede cildinizi dış etkilere karşı koruyor ve yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Bu smoothieye muz da ekleyerek faydasını artırabilirsiniz. Diyelim canınız çikolata istedi, o zaman bu smoothieyi tercih edin deriz!

8. Yeşil elma ve kivili smoothie ile cildinize tazelik geliyor.

Yeşil elma ve kivi, C vitamini yönünden zengin meyveler. Ciltteki toksinlerin atılmasına yardımcı olan bu iki lezzetli meyve aynı zamanda enerji verici etkiye de sahip. Bu yeşiller cildinize iyi gelenlerden. 'Ben bunu daha faydalı hale getirmek istiyorum' diyorsanız o zaman içine biraz ıspanak ve chia tohumu ekleyebilirsiniz. Ferah ferah içeceğiniz smoothie tam bir vitamin deposu!

9. Doyurucu bir smoothie de olmasın mı?

Kahvaltı yerine geçen bir smoothie arıyorsanız bu yulaflı tarifi düşünebilirsiniz. Kahvaltıya özel tasarlanan yulaflı smoothie, sadece doyurucu değil elbette. Cildi de besleyen bu smoothiedeki yulaf, lif ve çinko açısından zengin. Bu sayede cildi besliyor. Yulaf tek başına olmaz tabii ki, içine muz, badem sütü ve bal ekleyebilirsiniz. Bu smoothie cildinize dost bir kahvaltı seçeneği.

10. Karpuzla cildinizi ferahlatabilirsiniz.

Yazın neredeyse karpuzdan başka bir şey yemiyoruz. Ee o zaman karpuzu kullanarak lezzetli bir smoothie de yapabilirsiniz. Bu smoothienin cildimize faydası ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Karpuzun içinde hepimizin bildiği gibi yüksek oranda su var. Bu su içeriği de cildinize çok iyi geliyor. Cildinizin nem dengesini korumak için karpuzlu bir smoothieden iyisi mi var. Bu smoothieye isterseniz taze nane yaprakları ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

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11. Zencefil ne alaka diye düşünmeyin sakın!

Zencefil çok faydalı ama cilde de faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Detoks etkisi olacak bu smoothiye bir de portakal ve havuç koyarsanız çok daha iyi olur. Zencefil, havuç ve portakalı bir araya getiren smoothie ciltteki toksinleri temizleyerek cildinizin çok daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Anti-enflamatuar etkili zencefil sivilceler için de oldukça etkili. Portakaldan alacağınız C vitamini de cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.

12. Chia tohumu bağırsak sağlığı için çok tavsiye ediliyor.

Ama tek faydası bu değil tabii ki. Omega-3 yönünden zengin chia tohumu cildinize esneklik de kazandırıyor. Yanına bir de mandalina eklediğinizde çok daha iyi oluyor. Çünkü mandalina bir C vitamini ve cildinizin parlak görünmesine yardımcı oluyor. Yine içine yoğurt ve muz ekleyerek daha da faydalı hale getirmeniz mümkün. Cildinize doğal aydınlık verecek bu smoothienin birçok faydasını göreceksiniz.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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