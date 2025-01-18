Cilt Bakımınızı Dışarıdan da Desteklemek İçin Deneyebileceğiniz 12 Smoothie Tarifi
Cilt Bakımınızı Dışarıdan da Desteklemek İçin Deneyebileceğiniz 12 Smoothie Tarifi
Daha sağlıklı ve parlak bir cilt için sadece dışarıdan kullandıklarınız yeterli olmayabiliyor. Böyle zamanlarda cildinize içeriden destek vermek isteyebilirsiniz. Bunun için aslında yapmanız gereken çok basit: lezzetli bir smoothie hazırlamak. Gelin cildinize içeriden destek verecek smoothie tariflerine birlikte bakalım...
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1. Tropik bir tarile başlayalım...
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2. Kırmızı ve siyahın en güzel hali olan orman meyveli bir smoothieye ne dersiniz?
3. Avokado her şeye iyi geliyor.
4. Cilde salatalıktan daha iyi gelen kaç şey var ki?
5. Zerdeçalın da cilde faydası çok!
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6. Havuç ve portakaldan leziz bir smoothie olmaz mı?
7. Hem tatlı krizine hem cilde iyi gelen bir smoothie!
8. Yeşil elma ve kivili smoothie ile cildinize tazelik geliyor.
9. Doyurucu bir smoothie de olmasın mı?
10. Karpuzla cildinizi ferahlatabilirsiniz.
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11. Zencefil ne alaka diye düşünmeyin sakın!
12. Chia tohumu bağırsak sağlığı için çok tavsiye ediliyor.
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