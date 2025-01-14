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Cilt Bakımında Sayısız Fayda Sağlayan Slugging Hakkında Bilmen Gerekenler

etiket Cilt Bakımında Sayısız Fayda Sağlayan Slugging Hakkında Bilmen Gerekenler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 18:01

Cilt bakımında son yılların en popüler trendlerinden biri olan 'slugging', cildinizi nemlendirme ve koruma konusunda devrim yaratıyor. Gelin bu kavrama birlikte bakalım!

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Slugging nedir? İlk sorumuz bu olsun...

Slugging nedir? İlk sorumuz bu olsun...

Slugging, cilt bakım rutininin son aşamasında cildinize vazelin veya benzeri oklüzif bir ürün uygulayarak cildin nemini hapsetme işlemidir. Bu yöntem, özellikle gece yatmadan önce yapılır ve cilt nemini korumak için bariyer oluşturur. Slugging, cildinizin daha nemli, yumuşak ve pürüzsüz hissetmesini amaçlıyor. Ancak bu yöntemin her cilt tipine uygun olmadığını bilmek oldukça önemli. Yağlı veya akneye eğilimli ciltler için dikkatli olunmasını gerektiriyor  Önemli hususlardan biri de cildinizin nefes almasını engellememek için haftada 1-2 kez uygulaması gerekiyor. Slugging, Kore cilt bakım rutinlerinde çok popüler.

Peki Slugging hangi cilt tiplerine uygun bir uygulama?

Slugging, özellikle kuru ve nemsiz ciltler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Çünkü cildin nem kaybını önleyerek ihtiyaç duyduğu bariyeri oluşturabiliyor. Eğer cildin normal veya hafif karma bir yapıya sahipse slugging yine işe yarayabilir ancak yağlı bölgelerde ince tabaka halinde uygulaman yeterli olacaktır. Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde ise dikkatli olunması gerekiyor çünkü petrol bazlı ürünler gözenekleri tıkayabilir ve akne oluşturur. Bu durumda cilt tipine uygun olan hafif oklüzif ürünleri tercih etmelisiniz. Cilt tipini doğru tanıyıp, ihtiyacına uygun bir şekilde slugging uyguladığında en iyi sonucu elde edeceksin.

Gelelim Slugging'in faydalarına...

Gelelim Slugging'in faydalarına...

Slugging'in en büyük faydalarından biri, ciltteki nem kaybını önleyerek cildinizin daha uzun süre nemli kalmasını sağlaması. Bu durum, kuru ciltler için oldukça faydalı çünkü cilt bariyeri güçlenir, kuruma ve kızarma yaşanmaz. Ciltteki ince çizgilerin ve kırışıklıkların da azılı bir düşmanı konumunda. Slugging, cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olarak cildin yenilenmesini hızlandırır. Son olarak, Slugging düzenli kullanıldığında cilt tonunun eşitlenmesine ve parlaklığının artmasını da sağlayacaktır.

Doğru Slugging nasıl yapılır?

Doğru Slugging nasıl yapılır?

Slugging'e başlamadan önce cildinizi temizleyin ve nemlendirici uyguladığınızdan emin olun. Nemlendirici ürün tamamen emildikten sonra ince bir vazelin tabakası uygulayın. Bu tabaka çok kalın olmamalıdır; aksi takdirde cildinize hava akışını engelleyebilirsiniz. Yüzünüzdeki vazelin tabakası ile uyuyun ve sabah kalktığınızda yüzünüzü nazikçe temizleyin. Slugging, cildinizin ihtiyacına göre haftada bir veya iki kez yapılabilir. Her zaman cildinizin tepkisini gözlemleyin, çünkü cildiniz bu yönteme alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, kaliteli ve cilt dostu ürünler kullanmak, cilt sağlığınız için önemlidir.

Peki Slugging ile uyumlu ürünler neler?

Slugging’i en etkili hale getirmek için doğru ürünleri seçmelisiniz. Öncelikle cilt tipine uygun hafif bir nemlendirici ya da hyalüronik asit içeren serumları kullanabilirsiniz. Ardından vazelin, Aquaphor ya da benzeri petrol bazlı oklüzif ürünleri tercih ederek cildinin üzerine bir bariyer oluşturabilirsiniz. Ancak slugging sırasında retinol, AHA/BHA gibi aktif içerikli ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız zira bu tür güçlü asitler vazelin gibi bariyer oluşturan ürünlerin altında cildinde tahrişe neden olabiliyor. Bunun yerine ciltteki nemi artırmaya yardımcı olan besleyici ve sakinleştirici içerikleri tercih etmelisiniz.

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Slugging ile ilgili yaygın yanılgılara değinelim.

Slugging ile ilgili yaygın yanılgılara değinelim.

Birçok insan Slugging'in sadece cildi yağlandırdığını düşünür ama asıl amacı nemi hapsetmektir. Slugging sırasında kullanılan vazelin, cildinizin kendi nemini korumasına yardımcı olur. Başka bir yanılgı da Slugging'in her gün yapılması gerektiğidir ki bu tamamen yanlıştır. Slugging sırasında ciltte sivilce oluşumu gibi sorunlar yaşanabileceğinden bahsedilse de bu genellikle yanlış uygulama veya uygun olmayan cilt tipinden kaynaklanır. Son olarak, bazıları slugging'in sadece Kore cilt bakımında kullanıldığını düşünür fakat bu yöntem artık dünya çapında kabul görmekte.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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