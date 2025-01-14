Cilt Bakımında Sayısız Fayda Sağlayan Slugging Hakkında Bilmen Gerekenler

Birçok insan Slugging'in sadece cildi yağlandırdığını düşünür ama asıl amacı nemi hapsetmektir. Slugging sırasında kullanılan vazelin, cildinizin kendi nemini korumasına yardımcı olur. Başka bir yanılgı da Slugging'in her gün yapılması gerektiğidir ki bu tamamen yanlıştır. Slugging sırasında ciltte sivilce oluşumu gibi sorunlar yaşanabileceğinden bahsedilse de bu genellikle yanlış uygulama veya uygun olmayan cilt tipinden kaynaklanır. Son olarak, bazıları slugging'in sadece Kore cilt bakımında kullanıldığını düşünür fakat bu yöntem artık dünya çapında kabul görmekte.