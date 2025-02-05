Cilt Bakımında Eksik Olan Şey Ne?
Cilt Bakımında Eksik Olan Şey Ne?
Cilt bakımına özen gösteriyorsun ama hala istediğin o sağlıklı ve parlak görünüme ulaşamıyor musun? Belki de rutinin eksik olan o kilit parçayı henüz keşfetmedin! Bu testle, cilt bakımında gözden kaçırdığın noktayı bulup sana en uygun çözümü sunuyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?
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2. Günlük cilt bakım rutininde kaç adım var?
3. Sabah uyandığında cilt bakımına dair ilk olarak ne yaparsın?
4. En büyük cilt problemin ne diye sorsak?
5. Herkesin bir 'en'i vardır. Senin cilt bakımında vazgeçilmezim dediğin ürün hangisi?
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6. Gün içinde cildinin nasıl hissettiğini tarif edebilir misin?
7. Aramızda kalacak. Cilt bakımında en çok ihmal ettiğin adım nedir?
8. Hepimizi suçlu hissettiren o konuyu konuşmazsak olmaz! Yatmadan önce makyajını çıkarır mısın?
9. Peki, cildin için en önemli şey sence ne?
10. Son olarak, cilt bakım trendleri ve ürünleri hakkında ne düşünüyorsun?
Cildin nem kaybediyor!
Güneş korumasını unutuyorsun!
Cildinin arınmaya ihtiyacı var!
Cildin için içten bir bakım şart!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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