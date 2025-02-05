Cilt Bakımında Eksik Olan Şey Ne?

Eğer siyah noktalar, geniş gözenekler ve donukluk seni rahatsız ediyorsa eksik olan şey düzenli peeling! Eğer ki ölü deriler düzenli olarak atılmazsa cildinin diğer ürünleri almasını da büyük oranda engelleyebilir. Bunun önüne geçmek için kimyasal peeling ya da nazik bir eksfoliasyonla cildine taze bir dokunuş yapabilirsin.