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Cilt Bakımında Eksik Olan Şey Ne?

etiket Cilt Bakımında Eksik Olan Şey Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 20:01

Cilt bakımına özen gösteriyorsun ama hala istediğin o sağlıklı ve parlak görünüme ulaşamıyor musun? Belki de rutinin eksik olan o kilit parçayı henüz keşfetmedin! Bu testle, cilt bakımında gözden kaçırdığın noktayı bulup sana en uygun çözümü sunuyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?

2. Günlük cilt bakım rutininde kaç adım var?

3. Sabah uyandığında cilt bakımına dair ilk olarak ne yaparsın?

4. En büyük cilt problemin ne diye sorsak?

5. Herkesin bir 'en'i vardır. Senin cilt bakımında vazgeçilmezim dediğin ürün hangisi?

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6. Gün içinde cildinin nasıl hissettiğini tarif edebilir misin?

7. Aramızda kalacak. Cilt bakımında en çok ihmal ettiğin adım nedir?

8. Hepimizi suçlu hissettiren o konuyu konuşmazsak olmaz! Yatmadan önce makyajını çıkarır mısın?

9. Peki, cildin için en önemli şey sence ne?

10. Son olarak, cilt bakım trendleri ve ürünleri hakkında ne düşünüyorsun?

Cildin nem kaybediyor!

Cildinin en büyük ihtiyacı nem! Eğer sık sık kuruluk, gerginlik veya pul pul dökülme hissediyorsan iyi bir nemlendirici şart. Hyaluronik asit içeren ürünleri deneyebilir, bol su içerek ve beslenmene dikkat ederek cildini içeriden de destekleyebilirsin!

Güneş korumasını unutuyorsun!

En iyi cilt bakım rutini bile güneş kremi olmadan eksik kalır. Cildin solgun, lekeli veya yaşlanma belirtileri gösteriyorsa bunun sebebi UV ışınları olabilir. SPF 30+ bir güneş kremini sadece yazın değil her mevsim ve hem içeride hem de dışarıda olduğun her gün kullanmaya başlaman gerek!

Cildinin arınmaya ihtiyacı var!

Eğer siyah noktalar, geniş gözenekler ve donukluk seni rahatsız ediyorsa eksik olan şey düzenli peeling! Eğer ki ölü deriler düzenli olarak atılmazsa cildinin diğer ürünleri almasını da büyük oranda engelleyebilir. Bunun önüne geçmek için kimyasal peeling ya da nazik bir eksfoliasyonla cildine taze bir dokunuş yapabilirsin.

Cildin için içten bir bakım şart!

Cilt bakımında her ürünü kullanmana rağmen istediğin parlaklığı yakalayamıyorsan su içmek ve sağlıklı beslenmenin üzerine biraz daha düşebilirsin. Cilt bakımını aksatmazken daha fazla su tüketip vitamin ve antioksidan açısından zengin gıdalarla cildini destekleyebilirsin.

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