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Cilt Bakımı Yaparken Sıkılanların Çok Daha Eğlenceli Vakit Geçirmesini Sağlayacak 10 Yol

etiket Cilt Bakımı Yaparken Sıkılanların Çok Daha Eğlenceli Vakit Geçirmesini Sağlayacak 10 Yol

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 18:01

İtiraf edelim, cilt bakımı yapmaya çoğu zaman üşeniyoruz. Sırf bu yüzden bile zaman zaman cilt bakımı yapmayı atladığımız bile oluyor. Bu önerilerimiz sayesinde cilt bakımı yapmak çok daha keyifli olabilir!

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1. Bir dizi cilt bakımınıza eşlik etsin.

Bir şeyler yaparken dizi izlemeyi sevenlerdenseniz, cilt bakımını buna neden dahil etmeyelim ki? Tabii cilt bakımı yaparken izlemek yerine daha çok dinleyeceksiniz. O nedenle daha çok dinleme odaklı bir dizi açmayı seçebilirsiniz.

2. Bir klasik olarak keyifili bir müzik listesi de iş görür.

Kadınlar hazırlanırken müzik dinlemeyi çok sever. Keyifli bir playlist olduğu sürece o hazırlanma aşamasının neşesi hiç bitmez. Bunu hazırlanırken yapıyoruz da cilt bakımı için neden yapmıyoruz ki? Dans ederek yapılan cilt bakımı çok daha keyifli olacak, bize güvenin!

3. Eğlenceli bakım maskelerini denediniz mi?

Biz bu maskeleri o kadar seviyoruz ki! Özellikle de hayvan desenli olanlar çok tatlı oluyor. Yüzünüze o maskeleri taktıktan sonra aynaya bakınca o keyfi siz de alacaksınız, eminiz!

4. Cilt bakımı aynı zamanda arkadaşlarla görüntülü konuşmak için de fırsattır.

Hayatımızın her anını paylaştığımız dostlarımızla cilt bakımını niye paylaşmayalım ki? Cilt bakımına başlarken görüntülü konuşmayı başlatın. Sohbet eşliğinde yapılan cilt bakımı çok keyifli oluyor, ayrıca en favori eski sevgiliniz hakkında da konuşma imkanı doğuyor. Bizden söylemesi!

5. YouTube videosu çekiyormuş gibi davranın.

Herkes influencer oldu, siz niye olmayasınız? Açın kamerayı veya geçin aynanın karşısına, yaptığınız cilt bakımını keyifli keyifli anlatın. Kullandığınız ürünler hakkında konuşun, önerip önermediklerinizden bahsedin. Ayrıca cildiniz hakkında da bir şeyler anlatın. Çok keyif alacağınızı biliyoruz.

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6. Halihazırdaki influencerlar da size eşlik edebilir.

Siz kendi dünyanızın influencerı olmak istemiyorsanız halihazırda onlarca ve hatta binlerce influencer var. Favori influencerınızın videosunu açarak cilt bakımınızı yapabilirsiniz. Onlarla birlikte cilt bakımı yapmak insanı çok daha fazla motive ediyor.

7. Renkli LED ışıklarıyla odayı şenlendirmek de sizin elinizde.

Sıkıcı dizaynlar cilt bakımını keyifli hale getirmede hiç yardımcı olmuyor. En sevdiğiniz renkleri bakım alanınızda kullanarak çok daha eğlenceli ve estetik bir alan oluşturabilirsiniz. Bulunduğunuz ortam hoşunuza giderse, orada vakit geçirmek de hoşunuza gider.

8. Kısa cilt bakım günlerini biraz daha uzatın.

Cilt bakımına “Yapayım da bitsin” gözüyle bakanlar her zaman sıkılmaya mahkum oluyorlar. Ama cilt bakımını sorumluluk olarak görmek yerine rahatlama aracı olarak görürseniz çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Mumlar yakın, sakin bir şarkı açın, kendinizi şımartmaya bakın!

9. Cilt bakımı için teknolojiyi de kullanın.

Manuel bir şekilde cilt bakımı yapmak hepimizin rutini, bunu zaten biliyoruz. Ancak hiç cilt bakımı için destekleyici aletleri kullandınız mı? Kullanmadıysanız bir an önce onlarla tanışmanızı öneririz. Cilt bakımını yapmak hem çok daha kolaylaşıyor hem de keyifli hale geliyor.

10. Yeni ürünleri ilk deneyenlerden olmanın keyfi de bir başka oluyor.

Cilt bakımı konusunda neredeyse her gün bambaşka bir ürün çıkıyor. Bu ürünlerin hepsini denemek tabii ki imkansız. Ancak ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak yeni çıkan ürünleri deneyebilirsiniz. Bu ürünlerin en küçük boylarını alarak çok büyük masraf da yapmamış olursunuz.

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