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Cilt Bakım Rutinin Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

etiket Cilt Bakım Rutinin Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:01

Cilt bakım rutinin, aslında kişisel tarzını ve ruh halini yansıtan gizli bir şarkı olabilir mi? Her adımında farklı bir melodiyle cildine hayat veren bir ritmin var. Şimdi, bakım rutinini müzikle eşleştirme zamanı! Hangi şarkı senin cilt bakımının sesi olabilir? Sorulara cevap ver, senin bakım ritmin hangi şarkıya denk geliyor, öğren!

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1. Cildinle ilgili en çok neye dikkat edersin?

2. Haftada kaç kez peeling yaparsın?

3. Nemlendirici tercihin nasıl?

4. Gece rutininde mutlaka kullandığın bir ürün var mı?

5. Güneş kremi kullanımı senin için ne kadar önemli?

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6. Cildinde problem olduğunda ne yaparsın?

7. Rutininde mutlaka kullanman gereken bir bileşen var mı?

8. Son olarak cilt bakım ürünlerini alırken en çok neye dikkat edersin?

Can't Stop the Feeling!

No Ordinary Love!

Titanium!

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