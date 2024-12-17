Cildinizin Sağlığı İçin Sabah Kahvaltılarınıza Eklemeniz Gereken 10 Besin
Cildinizin Sağlığı İçin Sabah Kahvaltılarınıza Eklemeniz Gereken 10 Besin
Cilt sağlığınızı korumak için vücudunuzu etkileyen her şeyi özenle seçmelisiniz özellikle de yediğiniz yiyecekleri... Günün ilk öğünü olan kahvaltıda alacağınız her vitamin cildinizin sağlığını destekler ve gün içinde de enerjik olmanızı sağlar. Haydi bakalım, bu yiyecekler nelermiş? 🌶🥑🍅🍊
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1. Avokado
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2. Ceviz
3. Domates
4. Yumurta
5. Kırmızı Biber
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6. Zeytinyağı
7. Yaban mersini
8. Yeşil çay
9. Chia Tohumu
10. Portakal
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