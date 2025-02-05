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Cildinizin pH Dengesini Korumak İçin Bilmeniz Gereken 13 Temel Bilgi

etiket Cildinizin pH Dengesini Korumak İçin Bilmeniz Gereken 13 Temel Bilgi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 17:01

Cildin bazen fazla yağlanıyor bazen kupkuru hissediyorsa cildinin pH dengesi bozulmuş olabilir! Tabii cildin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesi için pH seviyesinin dengede olması şart. Peki, bu dengeyi nasıl koruyabilirsin? İşte cildinin pH dengesini sağlamak için bilmen gereken 12 önemli bilgi!

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1. Cildin doğal pH seviyesi 4.7 ila 5.5 arasında.

Cilt aslında kendi doğal koruma kalkanına sahip ve bu kalkanın çalışması için cildin hafif asidik bir yapıda olması gerekiyor. Eğer bu denge bozulursa cildin ya kuruyup pul pul dökülmeye ya da fazla yağ üretip sivilce çıkarmaya başlıyor. Kısacası, pH seviyesini korumak, cildinin mutlu olması için şart!

2. Musluk suyuna dikkat!

Musluk suyu düşündüğün kadar masum değil! Eğer yaşadığın yerde su sertse yani kireçli ve mineral oranı yüksekse cildinin pH dengesini bozabilir. Sonuç? Kuruluk, hassasiyet ve tahriş! Çözüm mü? Yüzünü yıkadıktan sonra mutlaka bir tonik kullanarak cildini nötralize et. Eğer mümkünse içme suyu ya da filtrelenmiş suyla yüzünüzü durulamak da işe yarayabilir.

3. İçerik okumak çok önemli!

Piyasadaki çoğu temizleyicinin pH seviyesi yüksek ve cildi gereğinden fazla kurutuyor. Bunun nedenle cilt ekstra yağ üretmeye başladığından sonuç yağlı ama aynı zamanda gergin ve hassas bir cilt oluyor! Bunun önüne geçmek için pH dengeli temizleyiciler kullanabilirsin.

4. Asitler ve alkali ürünler arasındaki dengeyi koru!

C vitamini serumları, AHA/BHA asitleri gibi ürünler cildi hafif asidik hale getirerek yenilenmesini sağlarken kil maskeleri ve bazı sabunlar cildi daha alkali yapabilir. Peki, hangisini ne zaman kullanmalısın? Eğer cildin fazla yağlanıyorsa asidik ürünler, ama zaten kuru bir cildin varsa alkaliye yakın içeriklerle cildini rahatlatabilirsin. Önemli olan dengeyi sağlamak!

5. Alkol içeren cilt bakım ürünlerinden olabildiğince kaçın.

Alkol içeren tonikler ve temizleyiciler anlık olarak ferahlatıcı gelse de uzun vadede cildi mahvedebilir! Alkol, ciltteki doğal yağları yok edip kupkuru bırakıyor. Sonrasında da cildin yine daha fazla yağ üretmeye başlıyor. Sen de cildinin yağlanmasından şikayetçiysen alkol içermeyen ve cildi yatıştıran ürünlere yönel.

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6. Cildini aşırı yıkama!

Sabah, öğle, akşam ve gece cildini devamlı yıkıyorsan dur! Çünkü günde iki kez yıkamak yeterli. Aşırı yıkamak cildinin koruyucu bariyerini mahvedip pH dengesini bozabilir. Eğer gün içinde yüzünü tekrar temizlemek istiyorsan hafif bir tonik kullanmak daha iyi olacaktır.

7. Nemlendirici kullanmak şart!

'Cildim zaten yağlı, nemlendiriciye ihtiyacım yok.' diyenleri hemen buraya alalım! Cildin eğer yeterince nem almazsa kendini korumak için daha fazla yağ üretir. Sonra hem yağlı hem de nemsiz, yani 'susuz kalmış' bir ciltle uğraşırsın. Bunu önlemek için hafif, su bazlı bir nemlendirici kullanarak cildine ihtiyacı olan nemi ver.

8. Güneş kremi olmazsa olmaz!

Güneş kremi sürmek bir seçenek değil zorunluluk! Çünkü güneş ışınları sadece cildi lekelendirmekle kalmıyor pH dengesini bozarak erken yaşlanmaya ve lekelere de neden olabiliyor. O yüzden günlük olarak en az SPF 30 içeren bir güneş kremi kullanarak cildini mutlaka koru.

9. Beslenme düzenin cildini önemli ölçüde etkiler.

Ne yersen cildinde de onu görürsün! Şekerli ve işlenmiş gıdalar yiyerek cildinin bariyerini bozmak mı yoksa antioksidan bakımından zengin sebze meyveler ve sağlıklı yağlarla cildini içten beslemek mi? Seçim senin!

10. Cilt tipine uygun ürünler kullanmaya özen göster!

Tüm gün sosyal medyada viral olan pek çok cilt bakım ürünüyle karşılaşsak da her ürün herkes için uygun değil. Viral olan ürünlerin etkisi yadsınamaz olsa dahi her gördüğümüz ürünün cildimizde mucizeler yaratacağına inanmaktansa kendi cilt tipimizi tanıyıp ona uygun ürünler seçerek pH dengesini koruyabiliriz.

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11. Peeling yaparken ölçüyü kaçırma!

Evet, peeling yapmak cildi ölü hücrelerden arındırır ama fazla peeling yapmak cildi korumasız hale getirir! Bunun için haftada 1-2 kez hafif peeling yapmak son derece yeterli, daha fazlası cildin doğal bariyerini bozulmasına neden olabilir.

12. İhtiyacın kadar su iç.

Cildin en büyük dostlarından biri de su! Çünkü cildin susuz kaldığında pH dengesi de bozulur. Yeterince su içmekse cildin hem nemli kalmasını hem de toksinlerden arınmasını sağlar. Eğer cildin mat ve cansız görünüyorsa her şeyden önce su tüketimini artırmayı deneyebilirsin!

13. Stresi azalt cildin rahatlasın!

Stres, cilt üzerinde düşündüğünden çok daha büyük bir etkiye sahip! Yoğun stres altında kamak cildin pH dengesinin bozulmasına ve cildinde sivilce, kızarıklık ve tahrişin artmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için meditasyon, yoga veya seni mutlu eden aktivitelerle stresini azaltarak cildinin de sakin kalmasını sağlayabilirsin.

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