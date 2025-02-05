Cildinizin pH Dengesini Korumak İçin Bilmeniz Gereken 13 Temel Bilgi
Cildinizin pH Dengesini Korumak İçin Bilmeniz Gereken 13 Temel Bilgi
Cildin bazen fazla yağlanıyor bazen kupkuru hissediyorsa cildinin pH dengesi bozulmuş olabilir! Tabii cildin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesi için pH seviyesinin dengede olması şart. Peki, bu dengeyi nasıl koruyabilirsin? İşte cildinin pH dengesini sağlamak için bilmen gereken 12 önemli bilgi!
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1. Cildin doğal pH seviyesi 4.7 ila 5.5 arasında.
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2. Musluk suyuna dikkat!
3. İçerik okumak çok önemli!
4. Asitler ve alkali ürünler arasındaki dengeyi koru!
5. Alkol içeren cilt bakım ürünlerinden olabildiğince kaçın.
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6. Cildini aşırı yıkama!
7. Nemlendirici kullanmak şart!
8. Güneş kremi olmazsa olmaz!
9. Beslenme düzenin cildini önemli ölçüde etkiler.
10. Cilt tipine uygun ürünler kullanmaya özen göster!
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11. Peeling yaparken ölçüyü kaçırma!
12. İhtiyacın kadar su iç.
13. Stresi azalt cildin rahatlasın!
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