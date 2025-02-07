Cildinin Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Cildinin Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Cildimizin yaşı, dış görünüşümüzü ve hissettiğimiz yaşı belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Peki, cildinizin yaşını gerçekten tahmin edebileceğinizi söylesek? Bu eğlenceli testle, cildinizin yaşını biz tahmin edelim. Cildinizin durumu, sağlıklı alışkanlıklarınız ve genetik faktörler bir araya geldiğinde, yaşınız sadece bir rakam olmanın ötesine geçer! Öğrenmek için testimize başlayın!
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1. Sürekli olarak uyguladığın bir cilt bakım rutinin var mı?
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2. Peki ya hangi ürünleri kullanıyorsun?
3. Güneşe karşı cilt koruması almak için ne sıklıkta ve hangi ürünleri kullanıyorsun?
4. Hangi faktörlerin cildinin pürüzsüzlüğünü olumsuz etkilediğini düşünüyorsun?
5. Cilt pürüzsüzlüğünü artırmak için hangisini uygularsın?
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6. Cilt tipin nasıl?
7. Peeling yapıyor musun? Ne sıklıkla?
8. Beslenme alışkanlıkların nasıl?
9. Günde kaç saat uyuyorsun?
10. Stres seviyen nasıl?
20!
35!
40!
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