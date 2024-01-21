Cildinin En Büyük İhtiyacı Ne?
Cildinin En Büyük İhtiyacı Ne?
Herkesin cildinin ihtiyaçları farklı farklı. Cilt ihtiyaçlarını bilerek bakım yapmak, cildinin çok daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Gelin cildinin neye ihtiyacı var birlikte bakalım...
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1. Önce cilt tipini öğrenmekle başlayalım. Cildini nasıl tanımlarsın?
2. Haftada kaç kere cildini temizliyorsun? 🧼
3. Hepimiz stres topuna dönmüş durumdayız ama senin stres seviyeni sorsak... 🤬
4. Haftada kaç gün sebze yersin? 🍆🥦🥕🫑
5. Bir de günlük bakım rutinin var mı onu öğrenelim...
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6. Bilinen cilt bakım markalarına hakim misin peki? 💄
7. Günde kaç litre su tüketiyorsun diye de soralım...
8. Son olarak, çok fazla fast food tüketir misin? 🍔
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