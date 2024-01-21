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Cildinin En Büyük İhtiyacı Ne?

etiket Cildinin En Büyük İhtiyacı Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:01

Herkesin cildinin ihtiyaçları farklı farklı. Cilt ihtiyaçlarını bilerek bakım yapmak, cildinin çok daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Gelin cildinin neye ihtiyacı var birlikte bakalım...

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1. Önce cilt tipini öğrenmekle başlayalım. Cildini nasıl tanımlarsın?

2. Haftada kaç kere cildini temizliyorsun? 🧼

3. Hepimiz stres topuna dönmüş durumdayız ama senin stres seviyeni sorsak... 🤬

4. Haftada kaç gün sebze yersin? 🍆🥦🫛🥕🫑

5. Bir de günlük bakım rutinin var mı onu öğrenelim...

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6. Bilinen cilt bakım markalarına hakim misin peki? 💄

7. Günde kaç litre su tüketiyorsun diye de soralım...

8. Son olarak, çok fazla fast food tüketir misin? 🍔

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Senin cildine nem lazım!

Senin cildinde eksik olan şey nem. Kuru bir cildin olduğunu söyleyebiliriz. Sen de bakım konusunda çok iyi olmayınca cildin daha da kötü oluyor. Bu yüzden senin ihtiyacın nemlendirici ürünler. Yeterince nemlendiremediğin cildin sana ara sıra sorunlar çıkartıyor ama çözümün basit. Cilt tipine uygun nemlendirici ürünlerle desteklersen misss gibi bir cilde sahip olabilirsin. 🫠

Senin eksiğin güzel bir temizlik! 🧼

Sen cildinle pek ilgilenmiyorsun aslında. Şöyle güzel bir temizlesen cildin çok daha sağlıklı olacak. Cildini yeterli şekilde temizlemediğin için akne oluşabiliyor. Cildini temizlemek için bir bakım rutini oluştursan senin işin tamam diyebiliriz!

Senin cildin için doğru beslenmen gerek! 🫛🥦🥬🥒

Sen biraz abur cubur besleniyorsun desek yeridir. Fast food çok tükettiğini söylesek yanılmayız herhalde. Bu beslenme sonunda cildin yağlanıyor ve sivilceleniyor. Sen cilt bakımı konusunda kötü değilsin ama bunu desteklemen gerek. Cilt bakımının yanında beslenmene de dikkat ederek cildinin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilirsin.

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