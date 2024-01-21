Cildinin En Büyük İhtiyacı Ne?

Senin cildinde eksik olan şey nem. Kuru bir cildin olduğunu söyleyebiliriz. Sen de bakım konusunda çok iyi olmayınca cildin daha da kötü oluyor. Bu yüzden senin ihtiyacın nemlendirici ürünler. Yeterince nemlendiremediğin cildin sana ara sıra sorunlar çıkartıyor ama çözümün basit. Cilt tipine uygun nemlendirici ürünlerle desteklersen misss gibi bir cilde sahip olabilirsin. 🫠