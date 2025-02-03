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Cildini Yeterince İyi Tanımıyor Olabilirsin: Cilt Kuruluğunun Altında Yatan 11 Sebep

etiket Cildini Yeterince İyi Tanımıyor Olabilirsin: Cilt Kuruluğunun Altında Yatan 11 Sebep

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 14:01

Cilt kuruluğunu zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Ama bunun nedeni değişebiliyor. Farklı farklı nedenleri olabilen cilt kuruluğu dış etkenler nedeniyle olabileceği gibi kullandığımız ürünler nedeniyle de olabilir. Peki senin cilt kuruluğunun nedeni ne olabilir merak ediyorsan içeriğimize buyur bakalım!

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1. Su tüketimi, cilt için çok önemli!

Suyun önemi anlat anlat bitmez. Ama cilt için faydası çok fazla. Özellikle cilt kuruluğu çekiyorsan su tüketimine dikkat etmen gerekir. Günlük su tüketimin yeterli olmadığında cildinin nem dengesi etkileniyor. Ayrıca susuz kalma sonucunda cildin doğal bariyer fonksiyonları da zarar görebiliyor. Bunların sonunda cilt geriliyor. Aslında yapman gereken basit. Günlük en az 2 litre su tüketerek cildinin nem dengesini korumaya yardımcı olabilirsin.

2. Soğuk havalarda aşırı sıcak duş en sevdiğimiz.

Ama bu da cilt kuruluğunun nedenlerinden biri. Uzun ve sıcak duş alıyorsan cildinin nem bariyerine zarar veriyor olabilirsin. Sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ediyor ve kuruluğa neden olabiliyor. Hava soğukken sıcacık su ile yıkanmanın keyfi çok başka olsa da cildin sıcak su sonrası pek keyiflenmiyor. Sıcak duş yerine ılık su ile banyo yapabilir ve cildinin kurumasına engel olabilirsin. Banyo sonrası nemlendirici bir losyon kullanmak da cildinin nem kaybedip kurumasının önüne geçmene yardımcı oluyor.

3. Nemlendirici kullanmayı asla ihmal etmeyin!

Nemlendiricinin cilt için önemini anlatmaya gerek yok. Cilt kuruluğunun genelde nedeni nemlendirici kullanmamak. Nemlendirciler ciltteki suyun buharlaşmasını önlüyor ve cildinin doğal bariyerini korunmasına yardımcı oluyor. Her cilt tipine göre farklı nemlendiriciler bulunuyor. Eğer kendi cildini tanıyıp ona göre bir nemlendirici alırsan cilt kuruluğunun önüne geçmen mümkün. Özellikle kuru ve hassas ciltliysen senin için nemlendirme çok daha önemli.

4. Yanlış cilt bakım ürünlerini kullanarak cilt kuruluğuna neden olabilirsin.

Her cilt tipine uygun farklı cilt bakım ürünleri bulunuyor. O yüzden önce cilt tipini öğrenmelisin ve ona uygun cilt bakım ürünleri seçmelisin. Eğer cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanırsan bu durum cilt kuruluğuna neden olabilir. Bazı cilt bakım ürünlerinin kimyasal içeriği fazla olabiliyor. Eğer böyle kimyasal içerikli ürünler kullanıyorsan cildinin kuruması normal. Yağlı ya da hassas bir cildin varsa bunlara uygun ürünlere yönelebilirsin. Yani cilt tipine uygun ürünler kullanırsan cilt kuruluğunu engelleyebilirsin.

5. Düşük nem olan yerlerde sürekli bulunuyorsan cildinin kuruması normal.

Kuru havalar cildin doğal nem dengesini bozuyor. Kışın kaloriferler, ısıtıcılar derken evlerde hava çok kuruyor. Böyle zamanlarda kapalı ortamlarda nem oranı da önemli derecede düşüyor. Bunun sonucunda da cilt kuruyor. Aynı şekilde yazın da klima kullanılan ortamlarda cilt kuruluğu oluyor. Böyle ortamlarda uzun süre kalıyorsan o zaman nemlendirici bir cihaza ihtiyacın olabilir. Bu tarz cihazlar ortamdaki nemi artırıyor ve kuruluğun önüne geçiyor.

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6. Yetersiz beslenmenin bir sonucu da cilt kuruluğu.

Yetersiz beslenildiğinde birçok sorun ortaya çıkıyor. Bazı besinler ise cilt kuruluğunun önüne geçmede çok etkili. Omega-3 yağı, A,C ve E vitaminleri cildin nem dengesini korumaya yardımcı oluyor. Dengeli ve sağlıklı beslenerek cildinin kurumasını engelleyebilirsin yani. Eğer fast food ağırlıklı besleniyorsan cildinin kuruması normal. Peki bu vitaminler ve yağ nerede bulunur? Mesela Omega-3 somon, ceviz ve keten tohumunda bulunabiliyor.

7. Hormonal değişimler de cilt kuruluğuna neden olabiliyor.

Vücuttaki değişimler cildi yakından etkiliyor. Vücudunda olan hormonal değişimler bazen ciltteki kuruluğu tetikleyebiliyor. Menopoz, hamilelik ya da ergenlik dönemleri hormonların çok değiştiği dönemlerden. Böyle dönemlerde cilt kuruluğu yaşaman çok normal. Böyle dönemlerde nemlendirici kullanarak cildinin kurumasını önleyebilirsin.

8. Güneşe çok maruz kalıyorsan bu da cilt kuruluğunun nedeni olabilir.

Güneşin zararlı etkilerini uzmanlar sürekli anlatıyor. Güneşin cilde birçok zararlı etkisi var, kuruma da bunlardan biri. Güneş ışınları cildin nem kaybetmesine ve hızlıca kurumasına neden oluyor. Eğer güneş kremi kullanmıyorsan ve sürekli güneşe çıkıyorsan o zaman cildin kuruyabiliyor. Yapman gereken elbette güneşe çıkarken yüksek koruyucu güneş kremleri kullanmak.

9. Yaşlanmak ciltteki kuruluğun artmasına neden oluyor.

Yaş aldıkça cildin nem tutma kapasitesi azalıyor. Bunun sonucunda da cilt kuruyor. Kurudukça da kırışıklıklar artıyor. 30'lu yaşlardan başlayarak ciltte kolajen üretimi de azalıyor. Bunun sonucunda da cildin kuruması artıyor. Bu elbette doğal bir süreç ama bunu azaltmak için yapabileceğin bazı şeyler de yok değil. Düzenli bakım yaparak ve gerekli ürünleri kullanarak ciltteki kurumanın önüne geçebilirsin.

10. Dış etkenlere maruz kalan cilt kuruyabiliyor.

Rüzgar, soğuk hava gibi dış etkenler cildi derinden etkiliyor. Cildin nem dengesini bozacak bu çevresel faktörlere çok maruz kaldığında cilt kuruyor doğal olarak. Rüzgarlı ve soğuk havalarda sık dışarı çıkıyorsan cildinin kuruması gayet normal. Dış etkenlere karşı cildini korumak için cilt tipine uygun nemlendiriciler tercih edebilirsin.

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11. Cilt kuruluğu bazen bir hastalığın sonucu da olabiliyor.

Egzama gibi cilt rahatsızlıkları cildin kurumasına neden olabiliyor. Bu tür durumlarda cilt bariyeri zarar görüyor ve cilt su tutamaz hale geliyor. Cilt kuruluğunun yanında bu hastalıklarda ciltte kaşıntı ve kızarıklık da olabiliyor. Eğer bu tarz ileri seviye bir kuruluk yaşıyorsan mutlaka bir doktorla görüşmen gerek!

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buffythevampireslayer
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