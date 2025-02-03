Cildini Yeterince İyi Tanımıyor Olabilirsin: Cilt Kuruluğunun Altında Yatan 11 Sebep

Ama bu da cilt kuruluğunun nedenlerinden biri. Uzun ve sıcak duş alıyorsan cildinin nem bariyerine zarar veriyor olabilirsin. Sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ediyor ve kuruluğa neden olabiliyor. Hava soğukken sıcacık su ile yıkanmanın keyfi çok başka olsa da cildin sıcak su sonrası pek keyiflenmiyor. Sıcak duş yerine ılık su ile banyo yapabilir ve cildinin kurumasına engel olabilirsin. Banyo sonrası nemlendirici bir losyon kullanmak da cildinin nem kaybedip kurumasının önüne geçmene yardımcı oluyor.