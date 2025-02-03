Cildini Yeterince İyi Tanımıyor Olabilirsin: Cilt Kuruluğunun Altında Yatan 11 Sebep
Cildini Yeterince İyi Tanımıyor Olabilirsin: Cilt Kuruluğunun Altında Yatan 11 Sebep
Cilt kuruluğunu zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Ama bunun nedeni değişebiliyor. Farklı farklı nedenleri olabilen cilt kuruluğu dış etkenler nedeniyle olabileceği gibi kullandığımız ürünler nedeniyle de olabilir. Peki senin cilt kuruluğunun nedeni ne olabilir merak ediyorsan içeriğimize buyur bakalım!
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1. Su tüketimi, cilt için çok önemli!
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2. Soğuk havalarda aşırı sıcak duş en sevdiğimiz.
3. Nemlendirici kullanmayı asla ihmal etmeyin!
4. Yanlış cilt bakım ürünlerini kullanarak cilt kuruluğuna neden olabilirsin.
5. Düşük nem olan yerlerde sürekli bulunuyorsan cildinin kuruması normal.
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6. Yetersiz beslenmenin bir sonucu da cilt kuruluğu.
7. Hormonal değişimler de cilt kuruluğuna neden olabiliyor.
8. Güneşe çok maruz kalıyorsan bu da cilt kuruluğunun nedeni olabilir.
9. Yaşlanmak ciltteki kuruluğun artmasına neden oluyor.
10. Dış etkenlere maruz kalan cilt kuruyabiliyor.
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11. Cilt kuruluğu bazen bir hastalığın sonucu da olabiliyor.
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