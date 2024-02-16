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Cildini Kendine Getirecek Bakım Önerisi Veriyoruz!

etiket Cildini Kendine Getirecek Bakım Önerisi Veriyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 16:01

Cildinin yıprandığını düşünüyor ve bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Testimizi çöz, cildini kendine getirecek bakım önerisi verelim!

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1. Cildinin en büyük problemi sence nedir?

2. Cilt tipin nasıl sence?

3. Peki cilt bakımı konusunda ne kadar güveniyorsun kendine bakalım?

4. Makyaj alışkanlıkların da cildin hakkında çok şey anlatır. Söyle bakalım, ne sıklıkla makyaj yaparsın?

5. Açık ol bakalım! Abur cuburla aran nasıl?

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6. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

7. Güneş kremiyle aran nasıl?

7. Güneş kremiyle aran nasıl?

8. Peki çaylar, sebzeler, meyveler uyguladın mı hiç cildine? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

8. Peki çaylar, sebzeler, meyveler uyguladın mı hiç cildine? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
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Duşta kalma süreni sınırlamalısın.

Duş almak, temizlenmek hijyen açısından  gerçekten önemli. Ancak duşta kaldığın süreyi uzattıkça cildin için gerekli yağları da arındırmış olursun. Bu duruma düşmemek için banyo saatini kısıtlayabilir ve sıcak su yerine ılık su tercih edebilirsin.

Gua sha taşıyla birlikte yüzüne masaj yapabilirsin.

Gua sha taşı yüzündeki hatların iyice belirginleşmesini sağlar. Özellikle de çene hattını gua sha taşıyla masaj yaparak ortaya çok güzel bir şekilde çıkarabilirsin. Bu yüzden gua sha taşını kullanmayı bir alışkanlık haline getirmeni öneririz.

Düzenli olarak peeling yapmalısın!

Düzenli olarak peeling yapmalısın!

Peeling senin cildinin köhneliğini alacak ve tekrar canlanmasına olanak tanıyacak. Düzenli olarak peeling uygulaması yapmalısın. Hem kan dolaşımın artacak hem de cildin ışıl ışıl olacak.

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