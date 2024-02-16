Cildini Kendine Getirecek Bakım Önerisi Veriyoruz!
Cildini Kendine Getirecek Bakım Önerisi Veriyoruz!
Cildinin yıprandığını düşünüyor ve bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Testimizi çöz, cildini kendine getirecek bakım önerisi verelim!
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1. Cildinin en büyük problemi sence nedir?
2. Cilt tipin nasıl sence?
3. Peki cilt bakımı konusunda ne kadar güveniyorsun kendine bakalım?
4. Makyaj alışkanlıkların da cildin hakkında çok şey anlatır. Söyle bakalım, ne sıklıkla makyaj yaparsın?
5. Açık ol bakalım! Abur cuburla aran nasıl?
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6. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
7. Güneş kremiyle aran nasıl?
8. Peki çaylar, sebzeler, meyveler uyguladın mı hiç cildine? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
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