Cildini Kendine Getirecek Bakım Önerisi Veriyoruz!

Duş almak, temizlenmek hijyen açısından gerçekten önemli. Ancak duşta kaldığın süreyi uzattıkça cildin için gerekli yağları da arındırmış olursun. Bu duruma düşmemek için banyo saatini kısıtlayabilir ve sıcak su yerine ılık su tercih edebilirsin.