Cildini Ay Gibi Parlatacak Tüyoyu Veriyoruz!
Cildini Ay Gibi Parlatacak Tüyoyu Veriyoruz!
Neredeyse hepimizin hayali ışıl ışıl bir cilt. Bu sebeple testin sonunda cildini ay gibi parlatacak tüyoyu veriyoruz! Eğer bu hayalini gerçekleştirmeye hazırsan, hemen başlayalım!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım! Güneş kremi kullanıyor musun?
2. Peki, güneş kremini ne sıklıkla yeniliyorsun?
3. Kırışıklıkların ne durumda diye sorsak!
4. Söyle bakalım, cildine herhangi bir serum kullanıyor musun?
5. Cilt tipini öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Cilt temizliğin kaç aşamadan oluşuyor?
7. Işıl ışıl bir cildin en önemli tüyosu bol bol su içmek. Peki, sen yeterince su içiyor musun?
8. Son olarak, her gün makyaj yapıyor musun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda