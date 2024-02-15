Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?
Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?
Cildine ne kadar iyi bakıyorsun? Eğer cildin sana bir mesaj verecek olsa bu ne olurdu? Merak ediyorsan testi çöz, cevabı öğren 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, cildini ne sıklıkla temizlersin?
2. Peki, hiç makyajını temizlemeden uyudun mu?
3. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?
4. Cildin için kullandığın ürünleri neye göre seçersin?
5. Sence cilt bakımı konusunda yeteri kadar bilgi sahibi misin?
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6. En çok kullandığın cilt bakım ürünü hangisi?
7. Düzenli olarak güneş kremi kullanıyor musun?
8. Son olarak, cildini yeteri kadar iyi tanıyor musun?
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