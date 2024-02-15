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Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?

etiket Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 20:01

Cildine ne kadar iyi bakıyorsun? Eğer cildin sana bir mesaj verecek olsa bu ne olurdu? Merak ediyorsan testi çöz, cevabı öğren 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, cildini ne sıklıkla temizlersin?

2. Peki, hiç makyajını temizlemeden uyudun mu?

3. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?

4. Cildin için kullandığın ürünleri neye göre seçersin?

5. Sence cilt bakımı konusunda yeteri kadar bilgi sahibi misin?

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6. En çok kullandığın cilt bakım ürünü hangisi?

7. Düzenli olarak güneş kremi kullanıyor musun?

8. Son olarak, cildini yeteri kadar iyi tanıyor musun?

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Senin cildin sana "Beni yıka" diye bağırıyor!

Cildin dile gelse kesinlikle sana ağır konuşurdu! Çünkü cilt bakımı yapmayı bırak, makyajını bile silmeden uyuyorsun! Cildine neredeyse hiç vakit ayırmıyor, çok nadir zamanlarda bakım yapıyorsun. Acilen bir cilt bakım rutinine başlaman gerek!

Cildin sana kesinlikle teşekkür ederdi!

Sen cildine o kadar iyi bakıyorsun ki, gerçekten sana teşekkür etmekten başka diyecek bir şeyi yok! Cildini çok iyi tanıyor ve doğru ürünleri seçip cilt bakım rutinini oluşturuyorsun. Cildin seninle konuşsa eminiz ki sana ne kadar minnettar olduğunu söylerdi!

Cildin sana diyor ki: "Biraz daha gayret et!"

Sen cilt bakımına tamamen uzak değilsin, yalnızca cildini çok iyi tanımıyor ve çoğu zaman da yanlış ürünlerin kurbanı oluyorsun. İstediğin sonucu alamayınca da cilt bakımı yapmak içinden gelmiyor. O halde ilk yapman gereken kendine en uygun ürünleri bulup bir bakım rutini oluşturmak!

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