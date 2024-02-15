Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?

Sen cildine o kadar iyi bakıyorsun ki, gerçekten sana teşekkür etmekten başka diyecek bir şeyi yok! Cildini çok iyi tanıyor ve doğru ürünleri seçip cilt bakım rutinini oluşturuyorsun. Cildin seninle konuşsa eminiz ki sana ne kadar minnettar olduğunu söylerdi!