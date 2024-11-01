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Cildin de Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmasın Diye Bakım Rutininde Yapman Gereken 10 Şey

etiket Cildin de Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmasın Diye Bakım Rutininde Yapman Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 18:01

Kış aylarında soğuk havada en az içimiz kadar cildimiz de üşür. Soğuk havadan dolayı kurur ve oldukça hassaslaşır. Bu zorlu koşullarda mücadele etmeye son gaz devam etmek zorundayız! İşte sizin için 10 altın kural:

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1. Derinlemesine nemlendirme, kışın ilk ihtiyacımız olan şey...

Kış mevsimi cildin nem seviyesini neredeyse sıfıra indirir. Bu nedenle kış aylarında derinlemesine nemlendirme, cilt sağlığı için oldukça önemlidir. İyi bir nemlendirme olmazsa, cildiniz pul pul dökülür. Üstelik makyajınız da yüzünüzde pütür pütür olabilir.

2. Makyajla uyumayı hayatımızdan çıkaralım!

Bazen çok yorgun eve geldiğimizde makyaj çıkarmak dünyanın en zor işine dönüşebiliyor ve dünyanın tüm yükü sırtımızda gibi hissettiriyor. Gece makyajla uyuduğunuzda sabahki o korkunç görüntüyü hatırlayın ve hemen bunu yapmaktan vazgeçin. Cilt yapınıza uygun bir makyaj çıkarma ürünü tercih edin.

3. Yüzünü işin suyu çıkana kadar yıka!

Makyajınızı çıkardın ve kurtuldunuz sanıyorsan çok büyük yanılıyorsunuz. Daha temizleme adımına geçmedik bile... Unutma ki, cildinizin yüzeyi ne kadar temiz olursa o kadar parlak durur. Cildinizi temizleyerek uyuduğunuzda sebum üretimini en aza indireceği için sivilce ve siyah nokta üretimini de biraz yavaşlatmış olursunuz.

4. Bitkisel içerikli sabunlar yüzünüzü pırıl pırıl yapar.

4. Bitkisel içerikli sabunlar yüzünüzü pırıl pırıl yapar.

Cilt temizliği için en güzel çözümlerden biri de bitkisel içerikli sabunlardır. Dilerseniz tabii ki yıkama jelinden de devam edebilirsiniz, amaç burada cilt tabakasına zarar vermeden gözenekleri derinlemesine temizlemek. Cildinizi temizledikten sonra kağıt havluyla kurulayabilirsinız.

5. Çok önemli ipucu: Tonik uygulaması.

Eğer cildiniz akneye meyilli ve yağlı ise siyah nokta karşı tonikler kullanabilirsiniz. Siyah noktalar yağlı ciltte çoğalmayı çok severler, en büyük kozunuz da cildinize uygun bir tonik kullanmak olsun! Bu işlem siyah noktaları epey bir azaltacak.

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6. Kış ayının bakım rutininde mutlaka peeling yapmak da olmalı.

Cildi ölü hücrelerden arındıran işleme peeling denir. Cildinizin yenilenmesini, daha parlak görünmesini ve pürüzsüz görünmesini istiyorsanız düzenli peeling işlemi yapmalısınız. Eğer cildiniz hassas ve sorunlu bir yapıda değilse tanecikli yapıdaki peelingleri yüzünüze nazikçe uygulamanız yeterli olacaktır. Haftada 2 ya da 3 kez bu işlem için yeterlidir.

7. Tertemiz cildinin üstüne ihtiyacın olan serumu uygulayabilirsin.

Cildinizi temizlediniz, kirden arındırdınız ve tüm adımları tamamladığınız için tebrikler. 👌 Bir şey kaldı mı diye düşünüyorsanız bu tertemiz cildinizin üstüne ihtiyacınız olan serumları sürme vaktinizin geldiğini söyleyebiliriz. Uygun çözümü bulmak burada en önemli adımdır. Renk tonu eşitsizliği, siyah noktalar, cildin parlamasını istemek gibi bir sürü seçenek bulunuyor.

8. Güneş kremi olmadan dışarı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin...

Kış ayı da olsa cildimiz o kadar hassas bir yapıdadır ki yine yaz ayındaki gibi korunması gerekir. Bu yüzden yazın tabii daha sık olmak kaydıyla kışın da güneş kreminizi aksatmadan kullanmalısınız. Yine cilt tipinize uygun bir güneş kremi mutlaka makyaj çantanızda her zaman bulunsun.

9. Dudaklarınızı çatlamasını önlemek için nemlendirici sürün.

Soğuk havalar dudakların kurumasına ve çatlamasına neden olur. Bu durumu önlemek için gün boyunca dudak balmları kullanmalısınız. İster renkli, ister renksiz bir sürü seçenek de mevcut. Dudaklarınızı nemlendirmezseniz kışın kullanacağınız her ruj çatlar ve pek hoş bir görüntü olmaz.

10. Ilık su ile duş almak kışın en keyifli yanlarından biri...

Sıcak su cildin doğal yağlarını uzaklaştırarak kurumasına neden olur. Bu yüzden banyodan sonra mutlaka nemlendirici uygulayarak cildinizi nemlendirin. Kuru cilt kaşınmaya da meyilli olduğu için sonsuz bir kaşınma döngüsünde cildinizi tahriş edebilirsiniz. 😅

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