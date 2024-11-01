Cildin de Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmasın Diye Bakım Rutininde Yapman Gereken 10 Şey

Kış ayı da olsa cildimiz o kadar hassas bir yapıdadır ki yine yaz ayındaki gibi korunması gerekir. Bu yüzden yazın tabii daha sık olmak kaydıyla kışın da güneş kreminizi aksatmadan kullanmalısınız. Yine cilt tipinize uygun bir güneş kremi mutlaka makyaj çantanızda her zaman bulunsun.