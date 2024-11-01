Cildin de Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmasın Diye Bakım Rutininde Yapman Gereken 10 Şey
Cildin de Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmasın Diye Bakım Rutininde Yapman Gereken 10 Şey
Kış aylarında soğuk havada en az içimiz kadar cildimiz de üşür. Soğuk havadan dolayı kurur ve oldukça hassaslaşır. Bu zorlu koşullarda mücadele etmeye son gaz devam etmek zorundayız! İşte sizin için 10 altın kural:
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1. Derinlemesine nemlendirme, kışın ilk ihtiyacımız olan şey...
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2. Makyajla uyumayı hayatımızdan çıkaralım!
3. Yüzünü işin suyu çıkana kadar yıka!
4. Bitkisel içerikli sabunlar yüzünüzü pırıl pırıl yapar.
5. Çok önemli ipucu: Tonik uygulaması.
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