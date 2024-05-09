CHP’li Milletvekilinin İlginç Konuşması: Meclis’te Arıcılığın Sorunlarına Dikkat Çekti
CHP’li Milletvekilinin İlginç Konuşması: Meclis’te Arıcılığın Sorunlarına Dikkat Çekti
Cumhuriyet Halk Parti’sinin Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcılığın sorunları ve piyasadaki sahte bal olayına dikkat çekmek için Meclis kürsüsünde arıcı elbisesi giydi.
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcılık yapan vatandaşların sorunlarını dile getirdi.
Ardından beraberinde kürsüye getirdiği arıcı kıyafetini giyen Adıgüzel, "Korkmayın arkadaşlar, bu bir arıcının resmi. Bu emeğin, alın terinin resmi, sizlere sağlıklı bal yedirmek için evlerinden, ocaklarından uzaklarda, dağ başlarında, çadırlarda ve barakalarda aylarını, yıllarını veren insanların resmi. Defalarca konuştuk, kulaklarınızın dikkatini çekemedik. Belki gözlerimizin dikkatini çekeriz diye bunu yapıyorum. Sadece arılar için değil, sizin için de konuşuyorum. Sağlıklı bal yemeğe hakkı olan herkes için çocuklar, hamile kadınlar, yurtlardaki öğrenciler, askerdeki Mehmetçikler için konuşuyorum. Sahte balla zehirlenen bütün toplum için konuşuyorum. Arılara ihtiyacı olan doğal hayat, çiçekler, meyveler için konuşuyorum, itiraz edeni de tütsülüyorum" ifadelerini kullandı.
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