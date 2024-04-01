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Chery Fiyat Listesi Nisan 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Nisan 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 20:30

Çin'in otomotiv endüstrisindeki önde gelen markalarından biri olan Chery, nisan ayına özel fiyat güncellemelerini duyurdu. Her geçen gün daha da popüler hale gelen markanın, bazı modellerinde bir önceki aya kıyasla fiyat artışları yaşandı. Merakla beklenen Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 gibi modellerin güncellenmiş fiyatlarına ne kadar olduğunu öğrenmek için Chery'nin Nisan 2024 tarihli güncel fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://cherytr.com/
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Chery fiyat listesi

Chery fiyat listesi

Mart ayında 1 milyon 283 bin liradan satışa sunulan Omoda 5, yeni ayda 1 milyon 300 bin liranın üzerine çıktı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 fiyat listesi Nisan 2024

Chery Omoda 5 fiyat listesi Nisan 2024

  • Comfort 1.303.000 TL

  • Luxury 1.393.000 TL

  • Excellent 1.503.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Nisan 2024

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Nisan 2024

  • Luxury 1.443.000 TL

  • Excellent 1.553.000 TL

  • Avantgarde 1.653.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Nisan 2024

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Nisan 2024

  • Luxury 1.583.000 TL

  • Excellent 1.693.000 TL

  • Avantgarde 1.843.000 TL

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