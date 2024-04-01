Chery Fiyat Listesi Nisan 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Nisan 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://cherytr.com/
Çin'in otomotiv endüstrisindeki önde gelen markalarından biri olan Chery, nisan ayına özel fiyat güncellemelerini duyurdu. Her geçen gün daha da popüler hale gelen markanın, bazı modellerinde bir önceki aya kıyasla fiyat artışları yaşandı. Merakla beklenen Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 gibi modellerin güncellenmiş fiyatlarına ne kadar olduğunu öğrenmek için Chery'nin Nisan 2024 tarihli güncel fiyat listesine göz atabilirsiniz.
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Chery fiyat listesi
Chery Omoda 5 fiyat listesi Nisan 2024
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Nisan 2024
Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Nisan 2024
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