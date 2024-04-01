Chery Fiyat Listesi Nisan 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Çin'in otomotiv endüstrisindeki önde gelen markalarından biri olan Chery, nisan ayına özel fiyat güncellemelerini duyurdu. Her geçen gün daha da popüler hale gelen markanın, bazı modellerinde bir önceki aya kıyasla fiyat artışları yaşandı. Merakla beklenen Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 gibi modellerin güncellenmiş fiyatlarına ne kadar olduğunu öğrenmek için Chery'nin Nisan 2024 tarihli güncel fiyat listesine göz atabilirsiniz.