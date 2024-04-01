Audi Fiyat Listesi Nisan 2024: A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Mart ayında 1 milyon 800 bin lira seviyelerinde olan A3 model, nisan ayında 1 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Tutarlar, markanın kampanya ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.