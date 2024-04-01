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Audi Fiyat Listesi Nisan 2024: A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Audi Fiyat Listesi Nisan 2024: A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 21:25

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, nisan ayına özel fiyatlarını açıkladı. Bazı modellerde fiyatlar, bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. A ve Q serisinin yeni fiyatları da merak konusu oldu. İşte Audi'nin 2024 Nisan ayı için belirlenen güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi fiyat listesi

Audi fiyat listesi

Mart ayında 1 milyon 800 bin lira seviyelerinde olan A3 model, nisan ayında 1 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Tutarlar, markanın kampanya ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A3 fiyat listesi Nisan 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 1.902.833 TL

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 2.009.969 TL

Audi A4 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A4 fiyat listesi Nisan 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. 3.425.513 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. 4.118.543 TL

Audi A5 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A5 fiyat listesi Nisan 2024

  • A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.476.413 TL

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 3.990.113 TL

Audi A6 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A6 fiyat listesi Nisan 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.104.943 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic  5.170.043 TL

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Audi A7 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A7 fiyat listesi Nisan 2024
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic 7.193.603 TL

Audi A8 fiyat listesi Nisan 2024

Audi A8 fiyat listesi Nisan 2024
  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 15.725.769 TL

Audi Q2 fiyat listesi Nisan 2024

Audi Q2 fiyat listesi Nisan 2024
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.259.557 TL

Audi Q3 fiyat listesi Nisan 2024

Audi Q3 fiyat listesi Nisan 2024
  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 2.932.117 TL

Audi Q5 fiyat listesi Nisan 2024

Audi Q5 fiyat listesi Nisan 2024
  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 4.782.563 TL
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Audi Q8 fiyat listesi Nisan 2024

Audi Q8 fiyat listesi Nisan 2024
  • Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 11.093.654 TL

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