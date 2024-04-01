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Renault Fiyat Listesi Nisan 2024: Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Zoe Güncel Fiyatlar

Renault Fiyat Listesi Nisan 2024: Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Zoe Güncel Fiyatlar

Renault
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 18:40

Yeni ayın başlangıcıyla birlikte Renault, fiyatlarını güncelledi. Popüler modeller Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur, Koleos ve Zoe'nin fiyatlarında artış gözlendi. Fransız üreticinin öncü tasarımı ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış bu araçlar, sürücülere benzersiz bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Güncellenen fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için Nisan 2024 Renault fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://www.renault.com.tr/
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Renault fiyat listesi

Renault fiyat listesi

Mart ayında 906 bin liradan satışa sunulan Clio, nisan ayında 942 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Nisan 2024

Renault Clio fiyat listesi Nisan 2024

  • equilibre 1.0 SCe 65 hp 942.000 TL

  • equilibre 1.0 TCe 90 hp 973.000 TL

  • equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 1.024.000 TL

  • equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.075.000 TL

  • evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.101.000 TL

  • techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.229.000 TL

  • techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.495.900 TL

Renault Taliant fiyat listesi Nisan 2024

Renault Taliant fiyat listesi Nisan 2024

  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 864.900 TL

  • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 914.900 TL

Renault Captur fiyat listesi Nisan 2024

Renault Captur fiyat listesi Nisan 2024
  • Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.550.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Nisan 2024

Renault Megane fiyat listesi Nisan 2024

  • Joy 1.3 TCe 140 bg 1.182.000 TL

  • Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.286.900 TL

  • Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.311.900 TL

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.424.000 TL

  • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.618.900 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.495.900 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.649.000 TL

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Renault Megane e-Tech fiyat listesi Nisan 2024

Renault Megane e-Tech fiyat listesi Nisan 2024

  • Techno EV60 220 hp 1.634.000 TL

  • Iconic EV60 220 hp 1.764.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Nisan 2024

Renault Austral fiyat listesi Nisan 2024

  • techno mild hybrid 160 hp auto 1.605.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.756.000 TL

  • techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 1.987.900 TL

Renault Koleos fiyat listesi Nisan 2024

Renault Koleos fiyat listesi Nisan 2024
  • Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 2.033.900 TL

Renault Zoe fiyat listesi Nisan 2024

Renault Zoe fiyat listesi Nisan 2024
  • Intense R135 1.352.000 TL
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