Renault Fiyat Listesi Nisan 2024: Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Zoe Güncel Fiyatlar

Yeni ayın başlangıcıyla birlikte Renault, fiyatlarını güncelledi. Popüler modeller Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur, Koleos ve Zoe'nin fiyatlarında artış gözlendi. Fransız üreticinin öncü tasarımı ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış bu araçlar, sürücülere benzersiz bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Güncellenen fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için Nisan 2024 Renault fiyat listesine göz atabilirsiniz.