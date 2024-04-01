Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.opel.com.tr/
Yeni bir ayın başlangıcıyla birlikte, Alman otomobil devi Opel, Nisan 2024 için beklenen fiyat güncellemelerini duyurdu. Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerin fiyatlarında artış yaşandı. Detaylı bilgi ve fiyatlandırmalar için Opel'in Nisan 2024 fiyat listesine göz atabilirsiniz.
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Opel fiyat listesi
Opel Corsa fiyat listesi Nisan 2024
Opel Astra fiyat listesi Nisan 2024
Opel Crossland fiyat listesi Nisan 2024
Opel Mokka fiyat listesi Nisan 2024
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Opel Grandland fiyat listesi Nisan 2024
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