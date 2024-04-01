Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Mart ayında 1 milyon liranın üzerine çıkan, markanın en uygun fiyatlı modeli olarak listelenen Corsa, nisan ayında 1 milyon 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.