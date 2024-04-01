Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 19:48

Yeni bir ayın başlangıcıyla birlikte, Alman otomobil devi Opel, Nisan 2024 için beklenen fiyat güncellemelerini duyurdu. Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerin fiyatlarında artış yaşandı. Detaylı bilgi ve fiyatlandırmalar için Opel'in Nisan 2024 fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://www.opel.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Mart ayında 1 milyon liranın üzerine çıkan, markanın en uygun fiyatlı modeli olarak listelenen Corsa, nisan ayında 1 milyon 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Nisan 2024

Opel Corsa fiyat listesi Nisan 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.025.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.207.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 1.368.900 TL

  • 100  kWGS 1.340.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Nisan 2024

Opel Astra fiyat listesi Nisan 2024
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.835.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Nisan 2024

Opel Crossland fiyat listesi Nisan 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.174.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.311.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Nisan 2024

Opel Mokka fiyat listesi Nisan 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Editon 1.567.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.712.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.825.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.553.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Opel Grandland fiyat listesi Nisan 2024

Opel Grandland fiyat listesi Nisan 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.002.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

Bu markalar da ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?