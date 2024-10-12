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Cem Küçük Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammına Dair Rakam Vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sürprizini Açıkladı

Cem Küçük Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammına Dair Rakam Vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sürprizini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 10:01

Milyonlar ocak ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammını bekliyor. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin emeklilere olabileceğini söyledi. Küçük, bunun nedenini ise seçimde sandığa gitmeyen emekliler olduğunu ifade ederek 'Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi' dedi.  

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Ocak ayında asgari ücret ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşçi ve emekli kesimi maaşlarına önemli bir iyileştirme bekliyor.

Ocak ayında asgari ücret ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşçi ve emekli kesimi maaşlarına önemli bir iyileştirme bekliyor.

Yeni yıla yaklaşık 3 ay kala zam tahminleri de peş peşe geliyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücret ve emekli maaşı için rakam verdi.

Yeni yıla yaklaşık 3 ay kala zam tahminleri de peş peşe geliyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücret ve emekli maaşı için rakam verdi.

"Tayyip beyin en az 5 puan ekleyeceğini düşünüyorum. Yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir."

"Tayyip beyin en az 5 puan ekleyeceğini düşünüyorum. Yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir."

Asgari ücret şu anda 17 bin 2 TL; en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 lira. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük ise asgari ücrete dair şunları söyledi:

“6 aylık enflasyon rakamının belli olması lazım. 3 aylık enflasyon yüzde 10 civarında. Yüzde 40-50 zam yapılacak demek doğru değil. Bence şöyle olur. 6 aylık enflasyon diyelim ki yüzde 30 çıktı. Benim tahminim bu yönde. 17 bin TL'lik asgari ücret ne kadar olur? 22 bin TL. Tayyip bey burada belki 'yüzde 5 ekleyin' der. Enflasyon şimdi yüzde 48 ama hissedilen daha fazla. Tayyip bey yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir. Asgari ücret diyelim ki 23 bin TL çıktı, Erdoğan bunu 25 bin TL yapın diyecektir.”

Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti.

Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti.

"Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi."

"Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi."

“Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. En son 2023’te yaz ayın iyi zam aldı. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi. Sandığa gitmeyenler, muhalefete oy verenler oldu.

 Emeklilere asıl düzenleme geleceğini düşünüyorum. 

Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum.”

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"Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."

"Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."

'Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum.'

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