Cem Küçük Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammına Dair Rakam Vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sürprizini Açıkladı
Cem Küçük Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammına Dair Rakam Vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sürprizini Açıkladı
Milyonlar ocak ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammını bekliyor. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin emeklilere olabileceğini söyledi. Küçük, bunun nedenini ise seçimde sandığa gitmeyen emekliler olduğunu ifade ederek 'Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi' dedi.
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Ocak ayında asgari ücret ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşçi ve emekli kesimi maaşlarına önemli bir iyileştirme bekliyor.
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Yeni yıla yaklaşık 3 ay kala zam tahminleri de peş peşe geliyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücret ve emekli maaşı için rakam verdi.
"Tayyip beyin en az 5 puan ekleyeceğini düşünüyorum. Yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir."
Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti.
"Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi."
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"Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."
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