Cem Küçük Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammına Dair Rakam Vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sürprizini Açıkladı

Asgari ücret şu anda 17 bin 2 TL; en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 lira. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük ise asgari ücrete dair şunları söyledi:

“6 aylık enflasyon rakamının belli olması lazım. 3 aylık enflasyon yüzde 10 civarında. Yüzde 40-50 zam yapılacak demek doğru değil. Bence şöyle olur. 6 aylık enflasyon diyelim ki yüzde 30 çıktı. Benim tahminim bu yönde. 17 bin TL'lik asgari ücret ne kadar olur? 22 bin TL. Tayyip bey burada belki 'yüzde 5 ekleyin' der. Enflasyon şimdi yüzde 48 ama hissedilen daha fazla. Tayyip bey yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir. Asgari ücret diyelim ki 23 bin TL çıktı, Erdoğan bunu 25 bin TL yapın diyecektir.”