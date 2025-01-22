Çatlak Dudaklara Ruj Sürme Hatasına Düşmemek İçin 11 Öneri

Dudakların sadece dış faktörlerden değil içten de etkilenir. Stres, yetersiz uyku ve kötü beslenme dudaklarının kurumasına yol açabilir. Kendine biraz özen göster, düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye ve arada bir rahatlamaya zaman ayır. Hem ruhun hem de dudakların bu özeni hak ediyor!