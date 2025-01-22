Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Çatlak Dudaklara Ruj Sürme Hatasına Düşmemek İçin 11 Öneri

etiket Çatlak Dudaklara Ruj Sürme Hatasına Düşmemek İçin 11 Öneri

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 18:31

Kış aylarının soğuğu yazın kurutan güneşi derken çatlayan ve kuruyan dudaklara ruj sürmek de tam bir mücadeleye dönüşüyor. İstediğimiz o pürüzsüz görünümü yakalamak bazen imkansız gibi gelse de endişelenme! Dudaklarına hak ettiği bakımı verip çatlak ruj görünümünden kurtulmanın yollarını derledik. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dudaklarının çöle dönüşmemesi için dudak kremini ihmal etme!

Günde birkaç kez dudak nemlendiricisi sürmek, dudaklarının çatlamasını önler. Shea yağı, kakao yağı veya jojoba yağı içeren ürünler bu konuda harikalar yaratır. Özellikle dışarı çıkmadan önce ve gece yatmadan önce mutlaka uygula.

2. "Ben zaten su içiyorum" dediğini duyar gibiyiz ama gerçekten yeterince içiyor musun?

Dudakların nemli ve sağlıklı kalması için vücudunun su dengesine ihtiyacı var. Günde en az 8 bardak su tüketmek sadece dudaklarını değil cildini ve enerjini de tazeleyecek. Su içmeyi unutanlardansan sürekli elinin altında olabilecek bir su şişesi al ve hep yanında taşı!

3. Kuru dudaklarını yalamak anlık bir rahatlama gibi görünebilir ama aslında durumu daha da kötüleştirir.

Kuru dudağı yalamak sandığından daha olumsuz bir eylem çünkü tükürüğün buharlaşması dudaklarının daha çok kurumasına neden olur. O yüzden fark ettiğinde hemen bir nemlendirici sür ve bu alışkanlıktan kurtul. Dudaklarını yalamayı bırakınca farkı göreceksin!

4. Dudaklarının üzerindeki ölü derilerden kurtulmadıkça nemlendiriciler de rujlar da tam etkisini gösteremez.

Haftada bir kez, bal ve şeker karışımıyla evde doğal bir peeling yapabilirsin. Dudaklarını nazikçe ovalayıp ölü derilerden arındırdığında yumuşacık ve pürüzsüz dudaklara kavuşacağına eminiz!

5. Makyajda baz nasıl kusursuz bir zemin oluşturuyorsa dudaklar için de aynı şey geçerli!

Rujunu sürmeden önce ince bir kat dudak balmı uygula. Bu, dudaklarını hem nemlendirir hem de rujun çatlaklara dolmasını engeller. Özellikle mat ruj kullanıyorsan bu adımı asla atlama!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mat rujlar çok havalı görünse de dudakların çatlaksa sonuç genelde bir hayal kırıklığı oluyor.

Çatlamış dudaklarda mat rujlar daha belirgin hale gelir ve kötü bir görüntü yaratır. Bunun yerine nemlendirici özelliği olan kremsi rujları tercih et. Mat rujları seviyorsan önce dudaklarını iyice nemlendirip pürüzsüz hale getir, sonra sür.

7. Dudaklarının gece boyunca iyileşip nemlenmesi için uyumadan önce yoğun bir dudak maskesi uygula.

Gece maskesi rutini, dudaklarının sabaha kadar kendini yenilemesini sağlar. Hindistancevizi yağı, vazelin ya da özel dudak maskeleri bu konuda oldukça etkili. Sabah yumuşacık dudaklarla uyanmak istiyorsan bu öneriye bir şans verebilirsin!

8. Ruj uygulamadan önce fazla ürünü temizlemeyi unutma!

Nemlendirici veya balm sürdükten sonra fazlalığı hafifçe bir peçeteyle almayı unutma. Aksi halde rujun kaygan bir zemine oturur ve uzun süre kalıcı olmaz. Bu adım, dudaklarının doğal görünümünü korurken rujunun kalıcılığını artırır.

9. Rujunun düzgün görünmesi ve çatlakların belli olmaması için dudak kalemi kullan.

Dudaklarının doğal hatlarını belirginleştiren bir kalemle çerçeve çiz ve ardından rujunu uygula. Bu yöntem hem dudaklarını dolgun gösterir hem de rujunun gün boyu sabit kalmasını sağlar.

10. Çatlakları doldurmak ve daha düzgün bir görünüm yakalamak için rujunu fırçayla sür.

Özellikle koyu ya da nude renkli rujlar kullanıyorsan ruju fırça ile dudağına uygulayarak dudaklarının daha pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsin. Biraz zaman alabilir ama sonuç kesinlikle buna değer!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. En önemlisi de kendine iyi bak!

Dudakların sadece dış faktörlerden değil içten de etkilenir. Stres, yetersiz uyku ve kötü beslenme dudaklarının kurumasına yol açabilir. Kendine biraz özen göster, düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye ve arada bir rahatlamaya zaman ayır. Hem ruhun hem de dudakların bu özeni hak ediyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın