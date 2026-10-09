Can Yaman Survivor İddiası: Hakan Hatipoğlu'nun Kas Kütlesi Yorumu ve Cesur İddiası Gündem Oldu!

Erkenci Kuş'un fotoğrafçı Can'ı olarak hafızalara kazınan Can Yaman, Dolunay'ın ardından rotasını İtalya'ya çevirdi. Viola come il mare ve Sandokan gibi yapımlarla orada da kocaman bir hayran kitlesi topladı. Spora düşkünlüğü ve kaslı görüntüsü ise hep ilgi odağı oldu.

Hatipoğlu o kasların adada avantaj sağlamayacağını düşünüyor. 'Can Yaman iyi spor yapıyor da mesela Survivor'da işi çok zor, hiçbir şey yapamaz yani' diyerek söze giren ünlü isim, itirazlara aldırmadı. Parkurun 'başka bir şey' olduğunu söyleyip 'Bu koşuş, bu kas kütlesi Survivor'da hiçbir şey yapamaz' dedi. Üstüne bir de espriyi patlattı: 'İkinci gün Hindistan cevizini Can Yaman'a kırdırırlar.'