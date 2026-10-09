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Can Yaman Survivor İddiası: Hakan Hatipoğlu'nun Kas Kütlesi Yorumu ve Cesur İddiası Gündem Oldu!

Can Yaman Survivor İddiası: Hakan Hatipoğlu'nun Kas Kütlesi Yorumu ve Cesur İddiası Gündem Oldu!

survivor
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.10.2026 - 13:52
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Survivor'ın tanıdık yüzü Hakan Hatipoğlu, TV8'de sunduğu Gel Konuşalım'da sözü bir anda Can Yaman'a getirdi. Kaslı fiziğiyle bilinen yıldızın Dominik parkurlarında neler yaşayacağını anlatan Hatipoğlu, stüdyodakileri itiraza zorlayan bir iddiaya imza attı. Kısa sürede sosyal medyaya da taşınan o anlarda asıl dikkat çeken ise yaptığı tahmin oldu.

Kaynak: Gel Konuşalım

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Hakan Hatipoğlu, 2010'dan bu yana Survivor adasına birçok kez dönen sutopu kökenli bir yarışmacı.

Hakan Hatipoğlu, 2010'dan bu yana Survivor adasına birçok kez dönen sutopu kökenli bir yarışmacı.

Adalarspor forması giyen ve milli takımda da yer alan Hakan Hatipoğlu, ekran macerasına Var Mısın Yok Musun ile başladı. Asıl şöhreti ise 2010'da katıldığı Survivor getirdi. Ada defterini bir türlü kapatmadı; sonraki sezonlarda da parkura çıktı, 2024'te All Star kadrosunda yer aldı.

Bugün mikrofon onda. TV8'in magazin programı Gel Konuşalım'da sunucu koltuğuna oturan Hatipoğlu, Survivor yorumlarıyla sık sık konuşuluyor. Son çıkışının hedefinde ise Can Yaman vardı.

Can Yaman'ın kaslı fiziği, Hakan Hatipoğlu'na göre Survivor parkurunda hiç işe yaramayacak.

Can Yaman'ın kaslı fiziği, Hakan Hatipoğlu'na göre Survivor parkurunda hiç işe yaramayacak.

Erkenci Kuş'un fotoğrafçı Can'ı olarak hafızalara kazınan Can Yaman, Dolunay'ın ardından rotasını İtalya'ya çevirdi. Viola come il mare ve Sandokan gibi yapımlarla orada da kocaman bir hayran kitlesi topladı. Spora düşkünlüğü ve kaslı görüntüsü ise hep ilgi odağı oldu.

Hatipoğlu o kasların adada avantaj sağlamayacağını düşünüyor. 'Can Yaman iyi spor yapıyor da mesela Survivor'da işi çok zor, hiçbir şey yapamaz yani' diyerek söze giren ünlü isim, itirazlara aldırmadı. Parkurun 'başka bir şey' olduğunu söyleyip 'Bu koşuş, bu kas kütlesi Survivor'da hiçbir şey yapamaz' dedi. Üstüne bir de espriyi patlattı: 'İkinci gün Hindistan cevizini Can Yaman'a kırdırırlar.'

Hakan Hatipoğlu, Can Yaman'ın Survivor'da on maçtan kaç tane alabileceğini de tahmin etti.

Hakan Hatipoğlu, Can Yaman'ın Survivor'da on maçtan kaç tane alabileceğini de tahmin etti.

Programdaki kadın sunucu 'Can Yaman o parkurların tozunu attırır' diyerek oyuncuyu savundu. Hatipoğlu ise geri adım atmadı; ona göre ünlü oyuncu, All Star'a gidenlerin 'getir götürünü yapar'.

Asıl bomba sonda geldi. Can Yaman'ın bu sözleri duyup Dominik'e gittiğini hayal eden Hatipoğlu, 'Bak 10 maça çıkalım, bir tane belki alır. O da ben bırakırsam' dedi. Stüdyodaki kadın sunucu da gülerek 'Can Yaman'a tease ediyorum buradan' diye karşılık verdi.

Peki Can Yaman Survivor'a katıldı mı? Hayır, oyuncu bugüne kadar yarışmada hiç yer almadı. Hatipoğlu'nun sözlerine yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2027 ocak ayında, alışılmışın dışında bir formatla başlayacak.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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