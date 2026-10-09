Can Yaman Survivor İddiası: Hakan Hatipoğlu'nun Kas Kütlesi Yorumu ve Cesur İddiası Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'ın tanıdık yüzü Hakan Hatipoğlu, TV8'de sunduğu Gel Konuşalım'da sözü bir anda Can Yaman'a getirdi. Kaslı fiziğiyle bilinen yıldızın Dominik parkurlarında neler yaşayacağını anlatan Hatipoğlu, stüdyodakileri itiraza zorlayan bir iddiaya imza attı. Kısa sürede sosyal medyaya da taşınan o anlarda asıl dikkat çeken ise yaptığı tahmin oldu.
Kaynak: Gel Konuşalım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Hatipoğlu, 2010'dan bu yana Survivor adasına birçok kez dönen sutopu kökenli bir yarışmacı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Yaman'ın kaslı fiziği, Hakan Hatipoğlu'na göre Survivor parkurunda hiç işe yaramayacak.
Hakan Hatipoğlu, Can Yaman'ın Survivor'da on maçtan kaç tane alabileceğini de tahmin etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın