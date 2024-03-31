Bursa Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları! Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Bursa Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları! Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Türkiye'nin belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gittiği 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Bursa'da son durum nasıl? Bursa'da Hangi aday önde? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Bursa 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Bursa 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bursa'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Bursa'da Hangi Aday Önde?
Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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