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Bursa Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları! Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Bursa Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları! Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:40 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:27

Türkiye'nin belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gittiği 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Bursa'da son durum nasıl? Bursa'da Hangi aday önde? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Bursa 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Bursa 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Bursa 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Bursa'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Bursa'da hangi aday önde? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Bursa Yerel Seçim sonucu 👇

Bursa'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Bursa'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 20.26 itibarıyla Bursa genelinde sandıkların yüzde 29,88'i açıldı.

Bursa'da Hangi Aday Önde?

Bursa'da Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Bursa genelinde sandıkların yüzde 29,88'i açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 46,93 oy oranıyla CHP'nin Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey önde. İşte, Bursa'da son durum: 

Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Bursa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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