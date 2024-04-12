Bursa’dan İstanbul Havalimanı'na Yapılan Seferler İptal Olacak: İGA Sözleşmeyi Sonlandırdı İddiası
Bursa’dan İstanbul Havalimanı'na Yapılan Seferler İptal Olacak: İGA Sözleşmeyi Sonlandırdı İddiası
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerde uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmıştı.
Cumhuriyet’te yer alan iddiaya göre; İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren Bursa-İstanbul Havalimanı seferlerini sonlandırmak zorunda kalacak.
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bu kadar aptal olunur mu diyorum, olunurmus. simdi halk sey mi diyecek, chp geldi seferler durdu, chpnin sucu, ee bi daha secmeyelim? aptal olan halk degil s... Devamını Gör
köpeğe komplo kuran, belediyeden su almayı bile kesen bir güruh var karşımızda şaşırmamak lazım bence 😁
benim ulaşımımı engelliyorsan, fayda dan çok zarar veriyorsan, olanı da bozuyorsan genel şeçimlerde görüşürüz 😚