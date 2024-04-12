Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bursa’dan İstanbul Havalimanı'na Yapılan Seferler İptal Olacak: İGA Sözleşmeyi Sonlandırdı İddiası

Bursa’dan İstanbul Havalimanı'na Yapılan Seferler İptal Olacak: İGA Sözleşmeyi Sonlandırdı İddiası

Bursa istanbul havalimanı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.04.2024 - 10:23

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmeyi sonlandırdığı iddia edildi. Bursa’dan, İstanbul Havalimanı’na belediyenin yaptığı seferler bu kararla iptal olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerde uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerde uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmıştı.

Cumhuriyet’te yer alan iddiaya göre; İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

Cumhuriyet’te yer alan iddiaya göre; İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

Kaynak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren Bursa-İstanbul Havalimanı seferlerini sonlandırmak zorunda kalacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren Bursa-İstanbul Havalimanı seferlerini sonlandırmak zorunda kalacak.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
4
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Rasen Maher

bu kadar aptal olunur mu diyorum, olunurmus. simdi halk sey mi diyecek, chp geldi seferler durdu, chpnin sucu, ee bi daha secmeyelim? aptal olan halk degil s... Devamını Gör

c.ysfalbs

köpeğe komplo kuran, belediyeden su almayı bile kesen bir güruh var karşımızda şaşırmamak lazım bence 😁

Burak

benim ulaşımımı engelliyorsan, fayda dan çok zarar veriyorsan, olanı da bozuyorsan genel şeçimlerde görüşürüz 😚