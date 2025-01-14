Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına göre kişilik özelliklerimiz ve davranışlarımız hakkında bize ipuçları sunar. Bu ipuçlarından biri de sahiplenme duygumuzun ne kadar güçlü olduğudur. Sahiplenme duygusu, bir kişi veya objeyi koruma ve ona sahip çıkma isteğidir. Bu duygu, bazen sevgi ve bağlılık olarak, bazen de kontrol etme ve yönlendirme eğilimi olarak kendini gösterir.

Burcuna Göre Yüzde Kaç Sahiplenici Birisin?

Haydiiii!