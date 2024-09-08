Burcuna Göre Sen Hangi Süper Güce Sahip Olmalısın?
Burcuna Göre Sen Hangi Süper Güce Sahip Olmalısın?
Kendimize yarattığımız fantastik dünyada hepimizin emin ki bir süper gücü vardır. Uçmak, ışınlanmak... Peki senin ki hangisi?
Burcuna göre sen hangi süper güce sahip olmalısın?
Haydi testeee!
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Burcunu seçer misin?
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Uçma
Ölümsüzlük
Görünmezlik
Birden fazla yerde bulunma
Şekil değiştirme
Zamanda yolculuk
Işınlanma
Büyü
Altıncı his
Reenkarnasyon
Hız
Zihin okuma
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