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Burcuna Göre Sen Hangi Süper Güce Sahip Olmalısın?

Burcuna Göre Sen Hangi Süper Güce Sahip Olmalısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.09.2024 - 11:01

Kendimize yarattığımız fantastik dünyada hepimizin emin ki bir süper gücü vardır. Uçmak, ışınlanmak... Peki senin ki hangisi?

Burcuna göre sen hangi süper güce sahip olmalısın?

Haydi testeee!

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Burcunu seçer misin?

Uçma

Sen koç burcu olarak uçma süper gücüne sahip olmalısın!

Ölümsüzlük

Ölümsüzlük

Sen boğa burcu olarak ölümsüzlük süper gücüne sahip olmalısın!

Görünmezlik

Görünmezlik

Sen ikizler burcu olarak görünmezlik süper gücüne sahip olmalısın!

Birden fazla yerde bulunma

Sen yengeç burcu olarak birden fazla yerde bulunma süper gücüne sahip olmalısın!

Şekil değiştirme

Sen aslan burcu olarak şekil değiştirme süper gücüne sahip olmalısın!

Zamanda yolculuk

Sen başak burcu olarak zamanda yolculuk süper gücüne sahip olmalısın!

Işınlanma

imgur.com

Sen terazi burcu olarak ışınlanma süper gücüne sahip olmalısın!

Büyü

Sen akrep burcu olarak büyü süper gücüne sahip olmalısın!

Altıncı his

Sen yay burcu olarak altıncı his süper gücüne sahip olmalısın!

Reenkarnasyon

Sen oğlak burcu olarak reenkarnasyon süper gücüne sahip olmalısın!

Hız

Sen kova burcu olarak hız süper gücüne sahip olmalısın!

Zihin okuma

Sen balık burcu olarak zihin okuma süper gücüne sahip olmalısın!

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