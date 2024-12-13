Burcuna Göre Parayı Yüzde Kaç Seviyorsun?

Burcuna göre parayı ne kadar sevdiğini hiç düşündün mü? Koç cesurca risk alıp kazanmayı, Boğa ise güvenli bir birikim yapmayı tercih eder. Akrep parayı güç ve kontrol için kullanırken, Yay daha çok özgürlüğü peşinden sürüklüyor. Oğlak içinse para başarıya giden yolun ta kendisi. Peki ya sen parayı ne kadar seviyorsun? İşte burcuna göre parayı seven burçlar 💸