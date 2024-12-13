Burcuna Göre Parayı Yüzde Kaç Seviyorsun?
Burcuna Göre Parayı Yüzde Kaç Seviyorsun?
Burcuna göre parayı ne kadar sevdiğini hiç düşündün mü? Koç cesurca risk alıp kazanmayı, Boğa ise güvenli bir birikim yapmayı tercih eder. Akrep parayı güç ve kontrol için kullanırken, Yay daha çok özgürlüğü peşinden sürüklüyor. Oğlak içinse para başarıya giden yolun ta kendisi. Peki ya sen parayı ne kadar seviyorsun? İşte burcuna göre parayı seven burçlar 💸
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Para sevgisi: %75
Para sevgisi: %90
Para sevgisi: %60
Para sevgisi: %80
Para sevgisi: %85
Para sevgisi: %70
Para sevgisi: %75
Para sevgisi: %90
Para sevgisi: %60
Para sevgisi: %95
Para sevgisi: %65
Para sevgisi: %50
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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