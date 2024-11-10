Burcuna Göre Hangi Deha Karakterisin?

Etkileyici senaryosuyla Deha ilk yayınlandığı günden itibaren ilgi odağı oldu. Konudu ve kast seçimiyle ilgi çeken Deha dizisi çok sevildi. Peki sen Deha dizisinde hangi karaktersin?

Burcuna göre hangi Deha dizisi karakterisin?

Haydiiiii!