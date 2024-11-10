Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Hangi Deha Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Deha Karakterisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.11.2024 - 11:01

Etkileyici senaryosuyla Deha ilk yayınlandığı günden itibaren ilgi odağı oldu. Konudu ve kast seçimiyle ilgi çeken Deha dizisi çok sevildi. Peki sen Deha dizisinde hangi karaktersin? 

Burcuna göre hangi Deha dizisi karakterisin?

Haydiiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seçer misin?

İskender Karan

İskender Karan

Cesur Karan

Cesur Karan

İmre Karan

İmre Karan

Esme

Esme

Ceylan Karan

Ceylan Karan

Ferman Karan

Ferman Karan

Sofi / Ali Haydar

Sofi / Ali Haydar

Yaman Karan

Yaman Karan

Deha Karan

Deha Karan

Aysel Karan

Aysel Karan

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın