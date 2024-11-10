Burcuna Göre Hangi Deha Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Deha Karakterisin?
Etkileyici senaryosuyla Deha ilk yayınlandığı günden itibaren ilgi odağı oldu. Konudu ve kast seçimiyle ilgi çeken Deha dizisi çok sevildi. Peki sen Deha dizisinde hangi karaktersin?
Burcuna göre hangi Deha dizisi karakterisin?
Haydiiiii!
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Burcunu seçer misin?
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İskender Karan
Cesur Karan
İmre Karan
Esme
Ceylan Karan
Ferman Karan
Sofi / Ali Haydar
Yaman Karan
Deha Karan
Aysel Karan
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