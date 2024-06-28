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Burak Berkay Akgül'ün Taklidinden Arka Sokaklar'daki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Burak Berkay Akgül'ün Taklidinden Arka Sokaklar'daki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 22:59

28 Haziran Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye'de şeflerin yarışmacı Emre Ün'ün ailesine yaptıkları şaka izleyenleri güldürdü. Detaylar içerikte!

MasterChef Türkiye'de şeflerin yarışmacı Emre Ün'ün ailesine yaptıkları şaka izleyenleri güldürdü. Detaylar içerikte!

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2011'de atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin bir sahnesindeki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıkıp sosyal medyada gündem oldu.

2011'de atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin bir sahnesindeki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıkıp sosyal medyada gündem oldu.

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Tam 18 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi başlı başına bir fenomen haline gelirken, sezon finalinde dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'a veda edildi. Dizi ekibi sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.

Tam 18 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi başlı başına bir fenomen haline gelirken, sezon finalinde dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'a veda edildi. Dizi ekibi sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.

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Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir canlı yayın konuğu dert yandığı konuyla herkesi şaşırttı.

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir canlı yayın konuğu dert yandığı konuyla herkesi şaşırttı.

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RU dizisinde başrol olan Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, Soğuk Savaş'a konuk oldu. Akgül'ün Hürrem Sultan taklidi ise izleyenlere kahkaha attırdı.

RU dizisinde başrol olan Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, Soğuk Savaş'a konuk oldu. Akgül'ün Hürrem Sultan taklidi ise izleyenlere kahkaha attırdı.

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