Bunları Biliyor musunuz? Peeling Yapmanın Cildinize Sağlayacağı 12 Şaşırtıcı Faydası
Bunları Biliyor musunuz? Peeling Yapmanın Cildinize Sağlayacağı 12 Şaşırtıcı Faydası
Cildimizi temizleyerek, nemlendirerek ve besleyerek sağlıklı bir hale getirebiliriz. Tüm bunları rutin hale getirdiğimizde istediğimiz sonuca ulaşmamız daha kolay olur. Bu rutinin içerisinde olması gereken bir aşama var: peeling! Peelingin cilde ne gibi faydaları olduğunu duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Gelin birlikte bakalım!
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1. Ciltteki ölü derilere güle güle dersiniz.
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2. Cildinizi farklı tonlardan kurtarır, cilt renginizi eşitler.
3. Gözenek tıkanıklığını giderir ve derinlemesine temizlenmesini sağlar.
4. Cilt dokusunu yenileyerek yumuşak bir cilt sunar.
5. Anti-Aging etkisi ile genç kalmaya devam edersiniz.
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6. Nemlendirici ürünlerin etkilerini artırır.
7. Akne ve sivilce oluşumunu azaltır.
8. Kan dolaşımını artırarak cildi canlandırır.
9. Bronzluğu daha uzun süre korur.
10. Sebum üretimini dengeler, fazla yağ kontrol altına alınır.
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11. Cildin kendini yenileme sürecine hız katar.
12. Cilt sorunlarının çözümünde yardımcı olur.
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