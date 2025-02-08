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Bunları Biliyor musunuz? Peeling Yapmanın Cildinize Sağlayacağı 12 Şaşırtıcı Faydası

etiket Bunları Biliyor musunuz? Peeling Yapmanın Cildinize Sağlayacağı 12 Şaşırtıcı Faydası

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 17:01

Cildimizi temizleyerek, nemlendirerek ve besleyerek sağlıklı bir hale getirebiliriz. Tüm bunları rutin hale getirdiğimizde istediğimiz sonuca ulaşmamız daha kolay olur. Bu rutinin içerisinde olması gereken bir aşama var: peeling! Peelingin cilde ne gibi faydaları olduğunu duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Gelin birlikte bakalım!

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1. Ciltteki ölü derilere güle güle dersiniz.

Cilt tipinizi anladıktan sonra size uygun peelingi seçin. Herhangi bir şekilde tahriş durumu olmadan cildinizi derinlemesine temizler. Cildin üst tabakasında farkında olmadığımız bir ölü hücre birikimi olur... Bunları nazikçe temizleyerek cildin daha parlak ve taze görünmesini sağlar. Cildin yüzeyindeki matlığa güle güle, doğal ışıltıya ise merhaba denir!

2. Cildinizi farklı tonlardan kurtarır, cilt renginizi eşitler.

Cildinizin durumuna göre haftada bir ya da iki kez peeling yaparak cilt tonunuzdaki eşitlikleri azaltabilirsiniz. Lekeler ve izlerin görünümünü hafifleterek cildin daha pürüzsüz bir hale gelmesini sağlarsınız. Böylece güzelliğinizi daha ön plana çıkarabilirsiniz!

3. Gözenek tıkanıklığını giderir ve derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Gözeneklerde kir, yağ, makyaj kalıntıları birikebilir. Bunların birikimi ile birlikte siyah nokta ve sivilce oluşumu olur. Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz bu problem sürekli kendini gösterir. Fakat peeling ile birlikte tüm kalıntıları temizleyerek probleminizi çözebilirsiniz!

4. Cilt dokusunu yenileyerek yumuşak bir cilt sunar.

Sert ve pürüzsüz cilt dokusunun yumuşamasını sağlar. Pürüzsüz ve kadifemsi bir his kazanan cildiniz sizi aşırı iyi hissettirecektir! Sadece yüz değil; aynı zamanda el, diz gibi sert bölgelere de peeling uygulayabilirsiniz. Böylece bebek gibi hissedebilirsiniz.

5. Anti-Aging etkisi ile genç kalmaya devam edersiniz.

Kendinize bakmayı ve özen göstermeyi seven biri olduğunuz belli! Yani ruhunuzun genç olduğunu görebiliyoruz. Peeling sayesinde de yaş alsanız bile cildiniz hep genç kalabilir. Cilt hücrelerinin yenilenme hızını arttırarak ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır!

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6. Nemlendirici ürünlerin etkilerini artırır.

Peeling ile birlikte ciltteki ölü tabakaya güle güle dediğimizi söylemiştik. Böyle derinlemesine temizlenmiş bir cilde sonrasına nemlendirici sürdüğünüz zaman etkisinin daha uzun sürdüğünü göreceksiniz. Daha uzun süre nemli kalmasını sağlar!

7. Akne ve sivilce oluşumunu azaltır.

Akne ve sivilceye neden olan bakterileri temizler, fazla yağları arındırır. Cildiniz dengeli bir duruma gelir. Gözeneklerin tıkınmasını da engeller. Bu yüzden akne ve sivilce oluşması zor hale gelir. Ayrıca daha önceden oluşmuş akne ve sivilcelerinin izlerinin gitmesini sağlar.

8. Kan dolaşımını artırarak cildi canlandırır.

Peeling uygularken yapılan nazik hareketler ve masajlar cilt altındaki kan dolaşımını artırır. Bununla birlikte cilt daha sağlıklı, parlak ve canlı görünün. Yüzünüze renk geldiğini göreceksiniz!

9. Bronzluğu daha uzun süre korur.

Bronz teni sevenler buraya! Tatil sonrası yapılan peeling bronzluğun daha eşit ve uzun süre kalmasına yardımcı olur. Bronzluk sonrası cildin pullanmasını da önleyerek harika bir görünüme ulaşmanızı sağlar.

10. Sebum üretimini dengeler, fazla yağ kontrol altına alınır.

Yağlı ciltlerin çok fazla yaşadığı bir sorundur... Cildin aşırı ve rahatsız edici bir şekilde parlamasına neden olan sebum üretiminin fazlalığını gidermek istiyorsanız peelinge başvurun. Ciltteki fazla yağı  kontrol altına alabilirsiniz.

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11. Cildin kendini yenileme sürecine hız katar.

Peeling ile birlikte cildi yenilemek için teşvik ederiz! Cildin yenilenme sürecini teşvik ederek daha taze ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cildin yaşlanmasını yavaşlatma da etkili olan bu hareket sayesinde her zaman sağlıklı ve genç gözükürsünüz.

12. Cilt sorunlarının çözümünde yardımcı olur.

Egzama, sedef gibi hastalıkların giderilmesinde ve rahatlatılmasında etkili olabilmektedir. Peeling öncesi yetkili biri ile konuşmak ve dermatolog tavsiyesi alarak ilerlemeniz önemlidir. Size yönlendirerek sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilirler!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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