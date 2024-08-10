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Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Saten Nevresim Takımına 10 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Saten Nevresim Takımına 10 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 11:14

10 Ağustos 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? İşte karşınızda günün en özel fırsatları! Mutfakta zamanı hızlandıran Fissler düdüklü tencere, hem pratikliği hem de kalitesiyle göz dolduruyor. Ayrıca, yatak odanızı şıklıkla buluşturacak olan saten nevresim takımı da indirimli ürünler arasında yerini alıyor. Bu eşsiz fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 10.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”,

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1. Varol Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı - Siyah

1. Varol Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı - Siyah

1.099,00 TL yerine indirimle 879 TL.

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2. Pierre Cardin Erkek Koyu Mavi Slim Fit Basic Tişört

2. Pierre Cardin Erkek Koyu Mavi Slim Fit Basic Tişört

1.031,00 TL'den indirimle 309 TL'ye düştü.

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3. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Lacivert

3. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Lacivert

1.199,00 TL yerine şimdi %25 indirimle 899,00 TL.

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4. Jumbo Guest 28 Parça Çay Seti

4. Jumbo Guest 28 Parça Çay Seti

5.799,00 TL yerine şimdi %33 indirimle 3.899,00 TL.

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5. Louisiana Polo Kabin Boy Valiz 4x2 Teker Siyah 1169

5. Louisiana Polo Kabin Boy Valiz 4x2 Teker Siyah 1169

1.079,00 TL yerine indirimle 849,00 TL.

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6. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

6. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

10.644,00 TL indirimle 7.799,00 TL.

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7. Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge

7. Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge

12.499,00 TL'den indirimle 11.499 TL.

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8. OUILA LED Tavan Lambası

8. OUILA LED Tavan Lambası

1.143,29 TL yerine şimdi 870,85 TL.

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9. Glorious PC Gaming Race Mousepad

9. Glorious PC Gaming Race Mousepad

1.089,00 TL'den 980,10 TL'ye düştü.

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10. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

10. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

1.860,90 TL yerine şimdi 1.672,90 TL.

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11. KEROLFFU Dizüstü Soğutma Pedi

11. KEROLFFU Dizüstü Soğutma Pedi

599,00 TL yerine indirimle 479,20 TL.

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12. 2 Adet Kedi Nanesi Avokado Catnip Kedi Otu Topu

12. 2 Adet Kedi Nanesi Avokado Catnip Kedi Otu Topu

Fiyatı 117,99 TL yerine 99,99 TL.

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13. Cressi Rondinella Palet Mükemmel Ayak Uyumu, Dengeli Palet Palaları ile Yüzmeyi Kolaylaştırır Palet

13. Cressi Rondinella Palet Mükemmel Ayak Uyumu, Dengeli Palet Palaları ile Yüzmeyi Kolaylaştırır Palet

1.425,20 TL'den indirimle 1.425,20 TL'ye düştü.

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14. AKG K702 Kulaklık

14. AKG K702 Kulaklık

6.178,20 TL yerine şimdi  5.244,56 TL.

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15. Havaianas Üniseks Top Sandalet

15. Havaianas Üniseks Top Sandalet

1.101,55 TL  yerine şimdi 763,21TL.

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16. Koton Polo Yaka Kısa Kollu Basic Tişört Tişört Erkek

16. Koton Polo Yaka Kısa Kollu Basic Tişört Tişört Erkek

439,99 TL yerine şimdi 250,63 TL.

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