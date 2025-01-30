Bu Test Cildinde Ne Kadar Makyaj Kalıntısı Olduğunu Söylüyor!
Bu Test Cildinde Ne Kadar Makyaj Kalıntısı Olduğunu Söylüyor!
Cildinde ne kadar makyaj kalıntısı kaldığını hiç merak ettin mi? Her gün makyaj yapıyor ve akşam temizliği için zaman ayırıyorsun, ancak gerçekten her şey temizleniyor mu? Bu test, makyaj temizliğini ne kadar düzgün yaptığın anlamana yardımcı olacak.
O zaman seni teste alalım👇
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1. İlk soruyla başladık bile! Her gün makyaj yapıyor musun?
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2. Hangi makyaj malzemesini daha çok seviyorsun?
3. Makyajını genellikle nasıl temizlersin?
4. Peki, gün sonunda cildinde hala makyaj olduğunu hissediyor musun?
5. Makyajı ne kadar süreyle cildinde bırakıyorsun?
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6. Makyaj temizliği sonrası cildinin genel durumu nasıl?
7. Cilt bakımını ve makyaj temizliğini ne kadar özenle yapıyorsun? Puanla bakalım!
8. Son olarak, bu makyajı yapmış olsan tercih edeceğin ruj rengi hangisi olurdu?
Hiç makyaj kalıntısı yok.
Biraz kalıntı var gibi.
Makyajını iyi temizlemiyorsun.
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