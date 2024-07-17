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Bu Olimpiyat Sporcularının Hangi Dalda Yarıştıklarını Tahmin Edebilecek misin?

Bu Olimpiyat Sporcularının Hangi Dalda Yarıştıklarını Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 15:01

Birbirinden yetenekli olimpiyat sporcularının hangi dalda yarıştıklarını bulabilecek misin? Göster bakalım, spor bilginle neler başarabileceğini!

Kaç tane doğru tahminde bulunduğunu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma👇🏻

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1. Michael Phelps hangi dalda yarışmıştır?

1. Michael Phelps hangi dalda yarışmıştır?

2. Simone Biles?

2. Simone Biles?

3. Jackie Joyner-Kersee 'nin hangi dalda yarıştığını tahmin edebilir misin?

3. Jackie Joyner-Kersee 'nin hangi dalda yarıştığını tahmin edebilir misin?

4. Peki, Serena Williams?

4. Peki, Serena Williams?

5. Steve Redgrave?

5. Steve Redgrave?
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6. Gurur kaynağımız; Mete Gazoz!

6. Gurur kaynağımız; Mete Gazoz!

7. Katarina Witt olimpiyatlarda hangi dalda yarışmıştır?

7. Katarina Witt olimpiyatlarda hangi dalda yarışmıştır?

8. Peki, Rafaela Silva?

8. Peki, Rafaela Silva?

9. Milli gururlarımızdan biri; Busenaz Sürmeneli!

9. Milli gururlarımızdan biri; Busenaz Sürmeneli!

10. Son olarak, Katinka Hosszú hangi dalda yarışmıştır?

10. Son olarak, Katinka Hosszú hangi dalda yarışmıştır?
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