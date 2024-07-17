Bu Olimpiyat Sporcularının Hangi Dalda Yarıştıklarını Tahmin Edebilecek misin?
Bu Olimpiyat Sporcularının Hangi Dalda Yarıştıklarını Tahmin Edebilecek misin?
Birbirinden yetenekli olimpiyat sporcularının hangi dalda yarıştıklarını bulabilecek misin? Göster bakalım, spor bilginle neler başarabileceğini!
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1. Michael Phelps hangi dalda yarışmıştır?
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2. Simone Biles?
3. Jackie Joyner-Kersee 'nin hangi dalda yarıştığını tahmin edebilir misin?
4. Peki, Serena Williams?
5. Steve Redgrave?
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6. Gurur kaynağımız; Mete Gazoz!
7. Katarina Witt olimpiyatlarda hangi dalda yarışmıştır?
8. Peki, Rafaela Silva?
9. Milli gururlarımızdan biri; Busenaz Sürmeneli!
10. Son olarak, Katinka Hosszú hangi dalda yarışmıştır?
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