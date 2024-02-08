Bu Nasıl Vicdansızlık? Hasta Kediyi Taşıma Çantasıyla Beraber Dağ Başına Bırakıp Kaçmışlar

Son günlerde sıklıkla karşılaştığımız, görmeye dayanamadığımız hayvanlara yapılan eziyetlere ne yazık ki bir yenisi daha eklendi.
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Instagram'da @ankaragaripleri_ adlı sayfanın paylaşımına göre, bir kedi taşıma çantasının içinde soğuğa bırakılarak adeta ölüme terk edildi.
Kediyi bulan kişi, bulunduğu yerin köpek besleme noktası olduğunu da belirtti.
Kliniğe götürülen kedinin FIP hastası olduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar 👇
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Bunu yaptıktan sonra eve gidip başını yastığa koyabilen şey,vicdanının üstüne sifonu çekmiştir.
Allah bin belanızı versin inşallah
Hayvanseverlikten hayvanlığa geçiş.. Bu masum canlara, vicdanlı insanlar diliyorum.