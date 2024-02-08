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Bu Nasıl Vicdansızlık? Hasta Kediyi Taşıma Çantasıyla Beraber Dağ Başına Bırakıp Kaçmışlar

Bu Nasıl Vicdansızlık? Hasta Kediyi Taşıma Çantasıyla Beraber Dağ Başına Bırakıp Kaçmışlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.02.2024 - 16:40

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Son günlerde sıklıkla karşılaştığımız, görmeye dayanamadığımız hayvanlara yapılan eziyetlere ne yazık ki bir yenisi daha eklendi.

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Instagram'da @ankaragaripleri_ adlı sayfanın paylaşımına göre, bir kedi taşıma çantasının içinde soğuğa bırakılarak adeta ölüme terk edildi.

Instagram'da @ankaragaripleri_ adlı sayfanın paylaşımına göre, bir kedi taşıma çantasının içinde soğuğa bırakılarak adeta ölüme terk edildi.

Kediyi bulan kişi, bulunduğu yerin köpek besleme noktası olduğunu da belirtti.

Kediyi bulan kişi, bulunduğu yerin köpek besleme noktası olduğunu da belirtti.

Kliniğe götürülen kedinin FIP hastası olduğu ortaya çıktı.

Kliniğe götürülen kedinin FIP hastası olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar 👇

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Bozkurt

Bunu yaptıktan sonra eve gidip başını yastığa koyabilen şey,vicdanının üstüne sifonu çekmiştir.

Elif Ofluoglu

Allah bin belanızı versin inşallah

Nuray

Hayvanseverlikten hayvanlığa geçiş.. Bu masum canlara, vicdanlı insanlar diliyorum.