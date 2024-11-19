Bu Kış Evde Oturuyoruz: Uludağ Kayak Fiyatları Belli Oldu
Bu Kış Evde Oturuyoruz: Uludağ Kayak Fiyatları Belli Oldu
Türkiye, hem yaz hem de kış turizmiyle öne çıkan bir ülke. Fakat vatandaşlar olarak bu fırsatları ne kadar değerlendirebildiğimiz koca bir soru işareti. Kış tatili sezonu yaklaşmışken Türkiye'nin gözdesi Uludağ'da da tatil fiyatları belli olmaya başladı. Aralaık ayının ortalarında açılması planlanan otellerin fiyatlarını ise ne siz sorun ne biz söyleyelim.
Uludağ'da kayak öğrenmek için de bazı şeyleri göze almak gerekiyor.
Kaynak: Sözcü
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Türkiye her mevsimde, her köşesiyle tam bir cennet.
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Yaz aylarında otellerin ne denli pahalı olduğundan dert yandık. Şimdi sıra kış tatiline geldi.
Uludağ'da otel fiyatları kişi başı tek gecelik 7-8 bin liradan başlıyor, 60 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta kral dairelerinde konaklamak isterseniz tek gecede 120 bin lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor.
Konaklama fiyatının üzerine bir de kayak ücreti dahil ediliyor. Kayak dersinin saati ise 3 bin lira.
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