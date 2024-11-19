Bu Kış Evde Oturuyoruz: Uludağ Kayak Fiyatları Belli Oldu

Türkiye, hem yaz hem de kış turizmiyle öne çıkan bir ülke. Fakat vatandaşlar olarak bu fırsatları ne kadar değerlendirebildiğimiz koca bir soru işareti. Kış tatili sezonu yaklaşmışken Türkiye'nin gözdesi Uludağ'da da tatil fiyatları belli olmaya başladı. Aralaık ayının ortalarında açılması planlanan otellerin fiyatlarını ise ne siz sorun ne biz söyleyelim.

Uludağ'da kayak öğrenmek için de bazı şeyleri göze almak gerekiyor.

Kaynak: Sözcü