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Bu Kış Evde Oturuyoruz: Uludağ Kayak Fiyatları Belli Oldu

Bu Kış Evde Oturuyoruz: Uludağ Kayak Fiyatları Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 12:05

Türkiye, hem yaz hem de kış turizmiyle öne çıkan bir ülke. Fakat vatandaşlar olarak bu fırsatları ne kadar değerlendirebildiğimiz koca bir soru işareti. Kış tatili sezonu yaklaşmışken Türkiye'nin gözdesi Uludağ'da da tatil fiyatları belli olmaya başladı. Aralaık ayının ortalarında açılması planlanan otellerin fiyatlarını ise ne siz sorun ne biz söyleyelim.

Uludağ'da kayak öğrenmek için de bazı şeyleri göze almak gerekiyor.

Kaynak: Sözcü

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Türkiye her mevsimde, her köşesiyle tam bir cennet.

Türkiye her mevsimde, her köşesiyle tam bir cennet.

Yaz aylarında Antalya'nın, Muğla'nın eşsiz koylarında denizin tadını çıkarabilir, kış aylarında ise Uludağ'ın, Kars'ın benzersiz kış manzaralarına doyabilirsiniz. Tabii tüm bunları yapabilmek için bazı şeylerden feragat etmeniz gerekebilir.

Yaz aylarında otellerin ne denli pahalı olduğundan dert yandık. Şimdi sıra kış tatiline geldi.

Yaz aylarında otellerin ne denli pahalı olduğundan dert yandık. Şimdi sıra kış tatiline geldi.

Kış tatilinin vazgeçilmezi Uludağ'da henüz kar yağışı gerçekleşmedi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kış tatil sezonu açılmadı. Otellerin ise Aralık ayının ortasından itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Uludağ otelleri, sezon öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Uludağ'da otel fiyatları kişi başı tek gecelik 7-8 bin liradan başlıyor, 60 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta kral dairelerinde konaklamak isterseniz tek gecede 120 bin lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Uludağ'da otel fiyatları kişi başı tek gecelik 7-8 bin liradan başlıyor, 60 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta kral dairelerinde konaklamak isterseniz tek gecede 120 bin lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Uludağ, geçtiğimiz sene en çok Uzak Doğu, Avrupa ve Orta Doğu'dan ilgi görmüştü.

Konaklama fiyatının üzerine bir de kayak ücreti dahil ediliyor. Kayak dersinin saati ise 3 bin lira.

Konaklama fiyatının üzerine bir de kayak ücreti dahil ediliyor. Kayak dersinin saati ise 3 bin lira.

Kayak ekipmanı kiralamanın günlük ücreti bin 300, skipass günlük ücreti de bin 500 lira

Kayak kiralama, 2 saat özel ders, skipass ücretini düşündüğümüzde konaklamanın dışında 9 bin liraya mal oluyor.

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