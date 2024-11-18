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Yılbaşı Hindisi Ne Kadar? Yılbaşı Sofralarının Vazgeçilmezi Hindinin Fiyatı Belli oldu

Yılbaşı Hindisi Ne Kadar? Yılbaşı Sofralarının Vazgeçilmezi Hindinin Fiyatı Belli oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2024 - 18:59

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış (40), yeni yıl öncesi hindilerini kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı planladığını belirtti.

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Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış şu ifadeleri kullandı:

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz.”

“Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz.”

“İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum."

“İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum."
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