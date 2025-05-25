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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 00:01

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Cardi B'nin Hürrem Sultan Göndermesi Şoke Etti!

Cardi B'nin Hürrem Sultan Göndermesi Şoke Etti!

Sadece bir dönem dizisi değil, global bir fenomene dönüşen Muhteşem Yüzyıl, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen etkisini hâlâ sürdürüyor. 2011 yılında final yapan dizi, yalnızca Türkiye'de değil, yayınlandığı tüm ülkelerde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki, dünya starlarını bile büyüsü altına aldı.

Bu hayranlardan biri de dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Daha önce sosyal medyada diziden sahneler paylaşan ve özellikle Hürrem Sultan karakterine olan hayranlığını dile getiren Cardi B, bir süredir bu konuda sessizliğini koruyordu. Ancak bugün, sürpriz bir şekilde yeniden Hürrem Sultan temalı bir paylaşım yaptı.

Sahnede Sütyeni Açılan Katy Perry'den İzleyenlerine Beklenmedik Yanıt!

Sahnede Sütyeni Açılan Katy Perry'den İzleyenlerine Beklenmedik Yanıt!

Adeta uzaydan fırlamış gibi bir havayla sahneye çıkan Katy Perry, enerjisi ve tarzıyla yine ortalığı kasıp kavurdu. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü yıldız, sahnede adeta bir performans şovuna imza attı.

Ancak yüksek enerjisi zaman zaman küçük aksilikleri de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz konserlerinden birinde, sahneyi baştan sona koşarak turlayan Perry, bu kez sahnenin azizliğine uğradı. Koşunun ardından kıyafeti talihsiz bir şekilde açılan yıldız, hemen asistanından destek alarak durumu toparladı.

Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri!

Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri!

Game of Thrones’un zarif kuzey prensesi Sansa Stark olarak hafızalara kazınan Sophie Turner, şimdi bambaşka bir karaktere dönüşüyor!

Dünyada izlenme rekorları kıran dizideki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Turner, aylar önce adı yeni Tomb Raider dizisinde Lara Croft olarak anılmaya başlamıştı. İlk başta bu iddialara mesafeli yaklaşan hayranlar, şimdi adeta ağzı açık kaldı.Spor salonunda ter dökerken çekilmiş karede, göz kamaştıran six pack kaslarıyla adeta yeni bir döneme “hazırım” dedi.

Kris Jenner'ın Estetik Operasyonlu Hali "Yok Artık" Dedirtti!

Kris Jenner'ın Estetik Operasyonlu Hali "Yok Artık" Dedirtti!

Hollywood’un tahtını kimselere bırakmayan Jenner-Kardashian hanedanı, bir kez daha gündemin tam ortasında! Güzellik standartlarını baştan yazan bu ikonik aile, sadece televizyon şovları ve iş imparatorluklarıyla değil, geçirdikleri estetik dokunuşlarla da konuşulmaya devam ediyor.

69 yaşındaki Kris Jenner, son haliyle sosyal medyayı adeta altüst etti. Gözle görülür bir şekilde gençleşen yüzü, dinamik enerjisi ve değişen tarzıyla bambaşka bir havaya bürünen Jenner, adeta yıllara meydan okudu.

Justin'in Son Hamlesi "Boşan Artık Hailey!" Dedirtti!

Justin'in Son Hamlesi "Boşan Artık Hailey!" Dedirtti!

Özellikle son dönemde sergiledikleri “garip” tavırlarla sosyal medyada sık sık konuşulan ikili, bu kez yine çok konuşulacak bir olayla gündemde.

Her fırsatta eşine olan desteğini dile getiren Justin Bieber, bu kez Vogue kapağına çıkan Hailey’yi kutlamak isterken sosyal medyada adeta topa tutuldu. Yazdığı mesaj, övgüden çok karmaşık ve tutarsız bulununca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna uğradı.

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Az Kalsın İnanıyorduk!

Az Kalsın İnanıyorduk!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla hukuk eğitimini tamamladığını ve artık avukatlık yapabileceğini gururla duyuran Kim Kardashian, takipçileri ve hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Ancak işler göründüğü kadar “tamamlanmış” değilmiş! Kim’in yaptığı bu açıklamanın ardından gözler hemen detaylara çevrildi ve bomba ortaya çıktı: Kardashian’ın avukatlık yapabilmesi için geçmesi gereken son adımlar hâlâ eksik!

Üçüncü Kez Annelik Haberi Çok Yakın, Duyduk Duymadık Demeyin!

Üçüncü Kez Annelik Haberi Çok Yakın, Duyduk Duymadık Demeyin!

İki çocuk annesi olan Kylie'nin, genç yaşına rağmen bir çocuk daha yapmayı düşündüğü iddiaları sosyal medyada ciddi bir tartışma başlattı. Özellikle Timothée Chalamet ile olan ilişkisi bağlamında bu haberin ortaya çıkması, eleştirilerin dozunu artırdı.

Şimdi ise akıllarda tek bir soru var: Timothée baba olmaya gerçekten hazır mı?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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