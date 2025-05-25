Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Sadece bir dönem dizisi değil, global bir fenomene dönüşen Muhteşem Yüzyıl, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen etkisini hâlâ sürdürüyor. 2011 yılında final yapan dizi, yalnızca Türkiye'de değil, yayınlandığı tüm ülkelerde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki, dünya starlarını bile büyüsü altına aldı.

Bu hayranlardan biri de dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Daha önce sosyal medyada diziden sahneler paylaşan ve özellikle Hürrem Sultan karakterine olan hayranlığını dile getiren Cardi B, bir süredir bu konuda sessizliğini koruyordu. Ancak bugün, sürpriz bir şekilde yeniden Hürrem Sultan temalı bir paylaşım yaptı.