Bu da Kovboy Muhtar: Atıyla Mahallesini Gezip, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Niğde'de 'kovboy muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya, atıyla mahallesini dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Niğde Belediyesi'nin mahalle birleştirme kararının ardından büyüyen mahallesini atı ile dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya gelen 'kovboy muhtar' Tuğba Somkaya, mahallelinin büyük ilgisiyle karşılanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gittiği her yere kovboy kıyafetleri ve atıyla birlikte giden Somkaya "3 mahalle bir araya geldi. 10 bin nüfusken 20 bin nüfusa geldi. İşimiz artsa da yaşımız genç olduğu için bunu sorun etmiyoruz. Daha çok insana hizmet ediyoruz." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın