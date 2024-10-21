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Bu da Kovboy Muhtar: Atıyla Mahallesini Gezip, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bu da Kovboy Muhtar: Atıyla Mahallesini Gezip, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 11:53

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Niğde'de 'kovboy muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya, atıyla mahallesini dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya geliyor.

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Niğde Belediyesi'nin mahalle birleştirme kararının ardından büyüyen mahallesini atı ile dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya gelen 'kovboy muhtar' Tuğba Somkaya, mahallelinin büyük ilgisiyle karşılanıyor.

Niğde Belediyesi'nin mahalle birleştirme kararının ardından büyüyen mahallesini atı ile dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya gelen 'kovboy muhtar' Tuğba Somkaya, mahallelinin büyük ilgisiyle karşılanıyor.

Gittiği her yere kovboy kıyafetleri ve atıyla birlikte giden Somkaya "3 mahalle bir araya geldi. 10 bin nüfusken 20 bin nüfusa geldi. İşimiz artsa da yaşımız genç olduğu için bunu sorun etmiyoruz. Daha çok insana hizmet ediyoruz." dedi.

Gittiği her yere kovboy kıyafetleri ve atıyla birlikte giden Somkaya "3 mahalle bir araya geldi. 10 bin nüfusken 20 bin nüfusa geldi. İşimiz artsa da yaşımız genç olduğu için bunu sorun etmiyoruz. Daha çok insana hizmet ediyoruz." dedi.

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