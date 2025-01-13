Bu Cilt Bakım Tüyolarının Hangi Ünlüye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Cilt Bakım Tüyolarının Hangi Ünlüye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Kusursuz görüntüleriyle kendilerine hayran bırakan ünlüler güzelliklerini elbette cilt bakımlarına borçlular. Onların cilt bakım tüyolarını hepimiz merak ediyoruz. Ünlülerin bazı şaşırtıcı güzellik tüyolarını derledik, bakalım bu bakım tüyoları kimlerin bulabilecek misin?
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1. Cildini temizlerken limon suyu kullandığını söyleyen bir ünlü varmış. Sence bu kim olabilir?
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2. Peki cildine iyi davranan ve hassas cildini rahatsız etmemek için çok ürün kullanmayan kişi kim olabilir?
3. Bu biraz ilginç gibi. Cildini temizlemek için süt banyosu yapan kim olabilir?
4. Yeşil çaydan vazgeçemeyen bir ünlümüz var. Güne yeşil çay içerek başlayan ve bol su içen bu ünlü kim bulabilecek misin?
5. Avokado, Türk kahvesi ve bal... Bu üçlüyle maske yapıp cildine çok iyi bakan ünlü kim sence?
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6. Cilt bakımında sade rutinler takip eden bir ünlümüz var. Ayrıca bu ünlü hassas cildi için sadece eczane ürünleri kullandığını da söylüyor. Kim bul bakalım?
7. Cildinin bu kadar güzel olmasını masaja bağlayan bu ünlü kim acaba? Bu ünlünün yüzünü mutlaka günde birkaç kere soğuk suyla yıkadığı ipucunu da verelim.
8. Makyajını sert süngerlerle temizlemeden uyumayan ve güneş kremsiz hareket etmeyen ünlü kim olabilir?
9. Yüz maskesi, bakım rutininde önemli yer tutan ünlü sence kim?
10. Buz kompresi yaparak cildine iyi bakan ünlü kim olabilir?
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