Boyalı Mobilyaların Rengini Sıyırarak Eski Ahşap Haline Getiren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yıllarca aynı köşede duran ahşap bir mobilyanın üzerindeki boya, çoğu zaman altındaki asıl dokuyu saklıyor. Eski bir komodin ya da büfeyi atmak yerine yenilemek ise hem bütçemizi koruyor hem de eşyaya ikinci bir hayat veriyor. Fakat ahşabın kendi hali mi daha şık yoksa üzerine yapılan boya ya da desenler mi?

'refurbishedish' isimli hesabıyla mobilya yenileme içerikleri paylaşan Erin Shuford, boyalı mobilyaların beğenmediği katmanlarını kazıyarak tertemiz ahşap mobilyalar elde etti. Fakat ortaya çıkan görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, özellikle ilk mobilyanın, rengini kazımanın suç sayılması gerektiğini savunurken kimileri ise ortaya çıkan görüntünün daha zarif olduğunu savundu.