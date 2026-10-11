article/comments
article/share
Haberler
Video
Boyalı Mobilyaların Rengini Sıyırarak Eski Ahşap Haline Getiren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Boyalı Mobilyaların Rengini Sıyırarak Eski Ahşap Haline Getiren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
11.10.2026 - 09:06 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 09:11

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllarca aynı köşede duran ahşap bir mobilyanın üzerindeki boya, çoğu zaman altındaki asıl dokuyu saklıyor. Eski bir komodin ya da büfeyi atmak yerine yenilemek ise hem bütçemizi koruyor hem de eşyaya ikinci bir hayat veriyor. Fakat ahşabın kendi hali mi daha şık yoksa üzerine yapılan boya ya da desenler mi?

'refurbishedish' isimli hesabıyla mobilya yenileme içerikleri paylaşan Erin Shuford, boyalı mobilyaların beğenmediği katmanlarını kazıyarak tertemiz ahşap mobilyalar elde etti. Fakat ortaya çıkan görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, özellikle ilk mobilyanın, rengini kazımanın suç sayılması gerektiğini savunurken kimileri ise ortaya çıkan görüntünün daha zarif olduğunu savundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DeR-WaDg54Y/

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın