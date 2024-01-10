Borsada Yükseliş, Dolarda Rekor, Altın Yatay: 10 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Yükseliş, Dolarda Rekor, Altın Yatay: 10 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, ekside başladığı günde yükselişe döndü. Dolar rekor tazelerken, altın sakindi. 10 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,78 oranında 137,9 puan yükselişle 7.874,16 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SAHOL, YKBNK ve ENKAI çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.031 dolardan, gram altın ise 1.957 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,96 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,81 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın