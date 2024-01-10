Borsada Yükseliş, Dolarda Rekor, Altın Yatay: 10 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de HEKTS başta gelirken, HALKB ve GUBRF onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.