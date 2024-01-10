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Borsada Yükseliş, Dolarda Rekor, Altın Yatay: 10 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Yükseliş, Dolarda Rekor, Altın Yatay: 10 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 18:13

Borsa İstanbul, ekside başladığı günde yükselişe döndü. Dolar rekor tazelerken, altın sakindi. 10 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,78 oranında 137,9 puan yükselişle 7.874,16 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,78 oranında 137,9 puan yükselişle 7.874,16 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 100,191 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,60 , sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,15 oranındabankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,47 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SAHOL, YKBNK ve ENKAI çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SAHOL, YKBNK ve ENKAI çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de HEKTS başta gelirken, HALKB ve GUBRF onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.031 dolardan, gram altın ise 1.957 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.031 dolardan, gram altın ise 1.957 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,040 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.051 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,43 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,96 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,81 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,96 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,81 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,58'den, Euro/dolar da 1,093 seviyesinden karşılık buldu.

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