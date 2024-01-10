30 TL'ye 3 Kala: Dolar, TL Karşısında Yeni Rekorunu Gördü!
30 TL'ye 3 Kala: Dolar, TL Karşısında Yeni Rekorunu Gördü!
Dolar/TL, zirve seviyelerine yakın seyrini sürdürerek yeni rekorunu kırdı.
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Dolar/TL, daha önce 29,9750 olan seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini 29,9768 ile gördü.
Son olarak 24 Ağustos 2023'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 17,5’ten yüzde 25'e çıkardığı toplantı günü gerileyen dolar kuru, o günden bu yana istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
Ağustos'ta 25 seviyelerine gerileyerek çabuk toparlanan dolar/TL, 2024 yılında yaklaşık 10 günde yüzde 1,35 oranında yükselirken, tarihi zirvesini de 29,9768'e çıkardı.
30 TL psikolojik sınır olurken, Mayıs 2023 seçimlerinde de 20 lirayı geçmemesi için baskılanan kurda Mart 2024 seçimlerinde de 30 TL'nin görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.
Dolar endeksi yılbaşından bu yana sınırlı bir yükseliş gösterirken, 102 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1,092 seviyesine geri adım atarken, euro/TL de 32,79 seviyesinden işlem görüyor.
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