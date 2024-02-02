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Borsa Haftayı Rekorla Tamamlarken, Dolar ve Altın Ters Gitti: 2 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa Haftayı Rekorla Tamamlarken, Dolar ve Altın Ters Gitti: 2 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 18:23

Borsa İstanbul'da, ABD verileri sonrasında endeks eksiye dönerken, gün sonunda toparladı ve haftayı rekor seviyeden kapadı. Dolar dünyada yükselişe geçerken, altın geriledi. 2 Şubat Cuma günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,23 oranında 19,56 puan yükselişle 8.665,68 seviyesinden tamamlarken, seans içi tarihi zirvesini de 8.762,89 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,23 oranında 19,56 puan yükselişle 8.665,68 seviyesinden tamamlarken, seans içi tarihi zirvesini de 8.762,89 puana taşıdı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 116,9 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,15, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,10 oranında yükselişlebankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 1,15 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Ege Endüstri (EGEEN) başı çekti

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Ege Endüstri (EGEEN) başı çekti

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,15 ile Penta Teknoloji (PENTA) ilk sırada yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Sabancı Holding (SAHOL) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.

Piyasalarda bugün ABD verileri etkili oldu.

Ons altın, yüzde 1'den fazla gerilemeyle gün sonunda 2.029 dolardan, gram altın ise 1.988 TL'den işlem gördü.

Ons altın, yüzde 1'den fazla gerilemeyle gün sonunda 2.029 dolardan, gram altın ise 1.988 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,42 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.056 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 77,73 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,46 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,90 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,46 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,90 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,50 olurken, Euro/dolar da 1,078 seviyesinden karşılık buldu.

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