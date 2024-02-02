Borsa Haftayı Rekorla Tamamlarken, Dolar ve Altın Ters Gitti: 2 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da, ABD verileri sonrasında endeks eksiye dönerken, gün sonunda toparladı ve haftayı rekor seviyeden kapadı. Dolar dünyada yükselişe geçerken, altın geriledi. 2 Şubat Cuma günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.