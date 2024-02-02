Biz de Gelelim mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı: Türkiye, Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Taşınıyor!
Biz de Gelelim mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı: Türkiye, Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Taşınıyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacaklarını belirtti. Açıklama yorumlara neden oldu.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin verileri paylaştı.
Bakan Bolat'ın paylaşımı burada.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bolat'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz" dedi.
Yılmaz'ın paylaşımında, "Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız" ifadeleri ise sosyal medyada dikkat çekti.
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