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Biz de Gelelim mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı: Türkiye, Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Taşınıyor!

Biz de Gelelim mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı: Türkiye, Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Taşınıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 15:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacaklarını belirtti. Açıklama yorumlara neden oldu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin verileri paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin verileri paylaştı.

Bolat, 2024'ün ilk ayında ihracatın ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirtirken, ihracattaki %3,6 oranında artışla birlikte, bu rakamın tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçtiğini de açıkladı.

Bakan Bolat'ın paylaşımı burada.

Bakan Bolat'ın paylaşımı burada.
twitter.com

Dış ticaret verilerinin detayları da burada.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bolat'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bolat'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz'ın paylaşımında, "Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız" ifadeleri ise sosyal medyada dikkat çekti.

Yılmaz'ın paylaşımında, "Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız" ifadeleri ise sosyal medyada dikkat çekti.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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