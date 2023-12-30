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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2023'ün Getiri Şampiyonu Belli Oldu!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2023'ün Getiri Şampiyonu Belli Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.12.2023 - 11:32

Yılın son haftasında piyasalar gelişmeleri yakında takip ederken, Borsa İstanbul'un yönü yine baş döndürdü. Dolar ve altın da hareketliydi.

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta sadece borsa kaybettirirken, yıl boyunca ise Bitcoin kazandırdı.

Geçen hafta sadece borsa kaybettirirken, yıl boyunca ise Bitcoin kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,16 oranında düşüşle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 1,72 oranında bir değer kazancıyla 1.916 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da ise altın 2.031 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,49 TL'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,23 oranında değer kazanırken, haftayı 29,57 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,23 oranında değer kazanırken, haftayı 29,57 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 1,11 oranında değer kazanırken, haftayı 32,58 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,104 seviyesinde haftayı ve yılı kapatırken, Dolar Endeksi de 101,02 seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 359 milyar 590 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 315 milyar 468 milyon, 275 milyar 531 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 359 milyar 590 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 315 milyar 468 milyon, 275 milyar 531 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 21 milyar 168 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 12 milyar 997 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) ve 12 milyar 458 milyon lirayla Akbank (AKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 oranında düşüşle 7.470,18 puandan tamamlarken, yılı yüzde 35,60 oranında değerlenmeyle kapadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 oranında düşüşle 7.470,18 puandan tamamlarken, yılı yüzde 35,60 oranında değerlenmeyle kapadı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,16 oranında yükselişle, yılı ise 29,51 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi de yüzde 4,82 oranında değer kaybıyla yılın son haftasını geçirirken, yüzde 73,58 oranında yükselişe 2023'ü tamamladı.

Yılın son haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 20,68 ile Aksa (AKSA) olurken, yüzde 11,21 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 10,59 ile Doğus Otomotiv (DOAS) oldu.

Yılın son haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 20,68 ile Aksa (AKSA) olurken, yüzde 11,21 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 10,59 ile Doğus Otomotiv (DOAS) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 34,94 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF), sonrasında yüzde 33,13 ile Şekerbank (SKBNK) ve yüzde 27,18 ile İş GYO (ISGYO) oldu.

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2023'te en çok yükselen hisselerde başı yüzde 603,15 ile Borusan (BRSAN) çekerken, yüzde 284,67 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 163,80 oranında Oyak Çimento (OYAKC) geldi.

2023'te en çok yükselen hisselerde başı yüzde 603,15 ile Borusan (BRSAN) çekerken, yüzde 284,67 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 163,80 oranında Oyak Çimento (OYAKC) geldi.

En çok kaybedenler de yüzde 60'lar seviyelerinde CANTE, IMASM ve PENTA oldu.

Yılbaşından bu yana BTCUSD yüzde 153,46, BTCTRY ise yüzde 302,24 oranında yükseldi.

Yılbaşından bu yana BTCUSD yüzde 153,46, BTCTRY ise yüzde 302,24 oranında yükseldi.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 3,81 (29 Aralık Cuma 42.020,76 dolar), TL bazında da yüzde 1,37 (29 Aralık Cuma 1 milyon 267 bin 635 TL) geriledi.

2023 değerlendirmeleri ve 2024 beklentilerini burada bulabilirsiniz.

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