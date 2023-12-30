Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2023'ün Getiri Şampiyonu Belli Oldu!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2023'ün Getiri Şampiyonu Belli Oldu!
Yılın son haftasında piyasalar gelişmeleri yakında takip ederken, Borsa İstanbul'un yönü yine baş döndürdü. Dolar ve altın da hareketliydi.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta sadece borsa kaybettirirken, yıl boyunca ise Bitcoin kazandırdı.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,23 oranında değer kazanırken, haftayı 29,57 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 359 milyar 590 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 315 milyar 468 milyon, 275 milyar 531 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 oranında düşüşle 7.470,18 puandan tamamlarken, yılı yüzde 35,60 oranında değerlenmeyle kapadı.
Yılın son haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 20,68 ile Aksa (AKSA) olurken, yüzde 11,21 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 10,59 ile Doğus Otomotiv (DOAS) oldu.
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2023'te en çok yükselen hisselerde başı yüzde 603,15 ile Borusan (BRSAN) çekerken, yüzde 284,67 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 163,80 oranında Oyak Çimento (OYAKC) geldi.
Yılbaşından bu yana BTCUSD yüzde 153,46, BTCTRY ise yüzde 302,24 oranında yükseldi.
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