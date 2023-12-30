Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2023'ün Getiri Şampiyonu Belli Oldu!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 21 milyar 168 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 12 milyar 997 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) ve 12 milyar 458 milyon lirayla Akbank (AKBNK) oldu.