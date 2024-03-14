BM Kahreden Raporu Açıkladı: Dünyada Her 6 Dakikada 1 Çocuk Ölüyor!
BM Kahreden Raporu Açıkladı: Dünyada Her 6 Dakikada 1 Çocuk Ölüyor!
Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölüm oranı 2000'den bu yana yüzde 51 azaldı. 2022'de 5 yaş altı çocuk ve genç ölümleri çoğunlukla Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da görüldü.
Birleşmiş Milletler (BM), 5 yaş altı çocuk ölümlerinde görülen azalmaya rağmen her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiğini, temel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanırsa birçok çocuk ve gencin ölümünün önlenebileceğini bildirdi.
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BM Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubunun (BM IGME) 2022 yılına ait verilerle hazırladığı raporu açıklandı.
Çocuk ve gençler arasındaki can kayıplarına erken doğum, doğum sırasındaki komplikasyonlar, zatürre, ishal ve sıtma gibi önlenebilir veya tedavi edilebilir nedenler sebep oldu.
Küresel veriler, çocuk ölümlerinin azalmasında memnuniyet verici ilerlemelere işaret ederken, birçok bölgede çocukların hayatta kalmasını tehlikeye sokan önemli tehditler ve eşitsizlikler de görüldü.
Mevcut koşullarda 59 ülke, BM'nin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ndeki 5 yaş altı çocuk ölümlerinde istenilen seviyeyi yakalamayacak, 64 ülke ise yeni doğan ölüm hedefinin gerisinde kalacak.
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