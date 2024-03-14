BM Kahreden Raporu Açıkladı: Dünyada Her 6 Dakikada 1 Çocuk Ölüyor!

Rapora göre, 5 yaşını doldurmadan hayatını kaybeden çocukların sayısı 2022'de en düşük seviyeye inerek 4,9 milyona geriledi. Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölüm oranı da 2000'den bu yana yüzde 51 düştü.

2022'de 5 yaş altı 4,9 milyon çocuğun yanı sıra 5-24 yaş arası 2,1 milyon çocuk ve genç yaşamını yitirdi. Bu ölümler yoğun olarak Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da görüldü.

Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölümlerinde yaşanan azalmaya rağmen her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Birçok orta ve düşük gelirli ülkede çocuk ölümleri azaldı. Kaynakların temel sağlık hizmetlerine ve çocuk sağlığına yeterince aktarılması durumunda bu konuda daha fazla ilerleme sağlanacağı belirtildi.