Bizim İçin Çok Zararlı Olsa da Hepimizin Yapmaya Devam Ettiği 17 Sağlık Hatası
Bizim İçin Çok Zararlı Olsa da Hepimizin Yapmaya Devam Ettiği 17 Sağlık Hatası
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Sağlıkla ilgili yanılgılara dair inatçı 17 efsane, defalarca çürütülmüş olmalarına rağmen hala yaygın bir şekilde kabul görüyor. Bu hurafeler, bilimsel gerçeklere meydan okuyarak, insanların sağlık algılarını ve davranışlarını etkiliyor.
İşte karşınızda, hala doğru olduğuna inanılan ancak defalarca yanlış olduğu kanıtlanmış 17 sağlık hurafesi.
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1. "Bir besinin 'doğal' olması, her zaman sağlıklı olduğu anlamına gelmez."
2. "Bu hastalığa sahip olmak için çok gençsin denebiliyor ama bazenleri erken yaşlardan hasta olabiliyoruz."
3. "Parmak çıtlatmak artrit yapar diyorlar ama aslında öyle bir şey yok."
4. "Hamile kadınlar egzersiz yapmamalı dense de, aslında egzersiz yapmak düşündüğünüzden çok daha faydalı."
5. "2024 yılında hala detoks içeceklerinin işe yaradığını düşünenler olması beni şok ediyor."
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6. "Okullarda öğrendiğimiz besin piramitini hatırlıyor musunuz? Evet, o hiçbir işe yaramıyor."
7. "Düşünülenin aksine uçucu yağların sağlığa kayda değer bir faydası bulunmamaktadır."
8. "Kilo verirken özel egzersizler yaparak bölgesel kilo verebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."
9. "Bir üründe yağ varsa, kilo almanıza sebep olacağı inancı."
10. "Kiropraktörlerin gerçekten bir doktor olduğunu düşünen insanlar var."
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11. "Pişirmeden önce çiğ tavukları yıkamak gerektiği inancı."
12. "Az miktarlarda alkolun sağlığa iyi geldiği düşüncesi."
13. "Bronzlaşmanın sağlığa faydalı olduğunu kanısı."
14. "Birçok kişinin hayallerini yıkmış olacağım ama 'süper besin' diye bir şey yok."
15. "Soğukta kalmak hasta olmanıza sebep olmaz."
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16. "Aşılar hastalığa sebep olmaz ya da içerisinde çip bulundurmaz."
17. "Zayıf olmanın sağlıklı olduğu inancı."
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