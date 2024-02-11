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Bizim İçin Çok Zararlı Olsa da Hepimizin Yapmaya Devam Ettiği 17 Sağlık Hatası

Bizim İçin Çok Zararlı Olsa da Hepimizin Yapmaya Devam Ettiği 17 Sağlık Hatası

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 09:01

Sağlıkla ilgili yanılgılara dair inatçı 17 efsane, defalarca çürütülmüş olmalarına rağmen hala yaygın bir şekilde kabul görüyor. Bu hurafeler, bilimsel gerçeklere meydan okuyarak, insanların sağlık algılarını ve davranışlarını etkiliyor.

İşte karşınızda, hala doğru olduğuna inanılan ancak defalarca yanlış olduğu kanıtlanmış 17 sağlık hurafesi.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir besinin 'doğal' olması, her zaman sağlıklı olduğu anlamına gelmez."

1. "Bir besinin 'doğal' olması, her zaman sağlıklı olduğu anlamına gelmez."

2. "Bu hastalığa sahip olmak için çok gençsin denebiliyor ama bazenleri erken yaşlardan hasta olabiliyoruz."

2. "Bu hastalığa sahip olmak için çok gençsin denebiliyor ama bazenleri erken yaşlardan hasta olabiliyoruz."

'Doktoruma divertikülit olduğumdan şüphelendiğimi söylediğimde bana çok genç olduğumu söylemişlerdi. Daha sonra acile gidip test oldum ve gerçekten divertikülit olduğum ortaya çıktı.'

3. "Parmak çıtlatmak artrit yapar diyorlar ama aslında öyle bir şey yok."

3. "Parmak çıtlatmak artrit yapar diyorlar ama aslında öyle bir şey yok."

4. "Hamile kadınlar egzersiz yapmamalı dense de, aslında egzersiz yapmak düşündüğünüzden çok daha faydalı."

4. "Hamile kadınlar egzersiz yapmamalı dense de, aslında egzersiz yapmak düşündüğünüzden çok daha faydalı."

5. "2024 yılında hala detoks içeceklerinin işe yaradığını düşünenler olması beni şok ediyor."

5. "2024 yılında hala detoks içeceklerinin işe yaradığını düşünenler olması beni şok ediyor."
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6. "Okullarda öğrendiğimiz besin piramitini hatırlıyor musunuz? Evet, o hiçbir işe yaramıyor."

6. "Okullarda öğrendiğimiz besin piramitini hatırlıyor musunuz? Evet, o hiçbir işe yaramıyor."

7. "Düşünülenin aksine uçucu yağların sağlığa kayda değer bir faydası bulunmamaktadır."

7. "Düşünülenin aksine uçucu yağların sağlığa kayda değer bir faydası bulunmamaktadır."

'Birçok insan bu düşünce yüzünden hayatını kaybediyor.'

8. "Kilo verirken özel egzersizler yaparak bölgesel kilo verebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."

8. "Kilo verirken özel egzersizler yaparak bölgesel kilo verebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."

'Ne kadar karın egzersizi yapsanız da, kilo verdiğiniz nokta kollarınız olabilir.'

9. "Bir üründe yağ varsa, kilo almanıza sebep olacağı inancı."

9. "Bir üründe yağ varsa, kilo almanıza sebep olacağı inancı."

'Yağlar kendi başına kötü değildir ve her insanın ihtiyacı vardır. Fazla yağ tüketmek zararlı olan nokta.'

10. "Kiropraktörlerin gerçekten bir doktor olduğunu düşünen insanlar var."

10. "Kiropraktörlerin gerçekten bir doktor olduğunu düşünen insanlar var."

'Üzgünüm ama, hem doktor değiller hem de sağlığınıza çok bir faydaları yok.'

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11. "Pişirmeden önce çiğ tavukları yıkamak gerektiği inancı."

11. "Pişirmeden önce çiğ tavukları yıkamak gerektiği inancı."

'Marketten aldığınız tavukları yıkadığınızda sadece mutfağınızı kirletmiş oluyorsunuz. Onlar zaten pişirmeye hazır geliyor.'

12. "Az miktarlarda alkolun sağlığa iyi geldiği düşüncesi."

12. "Az miktarlarda alkolun sağlığa iyi geldiği düşüncesi."

'Öyle olmuyor ne yazık ki...'

13. "Bronzlaşmanın sağlığa faydalı olduğunu kanısı."

13. "Bronzlaşmanın sağlığa faydalı olduğunu kanısı."

'Sadece cildinize zarar veriyorsunuz... Lütfen güneş kremi kullanmadan dışarıda fazla kalmayın.'

14. "Birçok kişinin hayallerini yıkmış olacağım ama 'süper besin' diye bir şey yok."

14. "Birçok kişinin hayallerini yıkmış olacağım ama 'süper besin' diye bir şey yok."

'Kinoa yediğiniz için aniden sağlıklı olmayacaksınız.'

15. "Soğukta kalmak hasta olmanıza sebep olmaz."

15. "Soğukta kalmak hasta olmanıza sebep olmaz."

'Vücut sıcaklığınızın düşmesi bağışıklılık sisteminizin yavaşlamasına sebep olabilir ama bu hasta olacağınız anlamına gelmez.'

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16. "Aşılar hastalığa sebep olmaz ya da içerisinde çip bulundurmaz."

16. "Aşılar hastalığa sebep olmaz ya da içerisinde çip bulundurmaz."

'2024 yılında hala bunu anlatıyor olmak üzücü...'

17. "Zayıf olmanın sağlıklı olduğu inancı."

17. "Zayıf olmanın sağlıklı olduğu inancı."

'Bir kişinin sağlıklı olup olmadığını belirleyen birçok faktör bulunmaktadır ve sadece kilosuna bakarak yorum yapmak oldukça yanlış bir yaklaşımdır.'

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