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Bize Yaptığın Bakımları Anlat, Kusursuz Bir Cilde Sahip Olmaya Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!

etiket Bize Yaptığın Bakımları Anlat, Kusursuz Bir Cilde Sahip Olmaya Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 18:01

Kusursuz bir cilt için belli rutinlerin oluşturulması gerekir. Sağlığınıza ve temizliğinize dikkat ederek ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun için oluşturduğunuz rutini gözden geçirmeniz gerekir. Gelin hep beraber bakımınıza bakarak kusursuz bir cilde sahip olmaya ne kadar yakın olduğunu söyleyelim!

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1. İlk soru! Cildinizi her gün temizliyor musunuz?

2. Yüzünüzü temizledikten sonra nemlendiriyor musunuz?

3. Güneş koruyucu kullanıyor musunuz?

4. Rutin olarak peeling uyguluyor musunuz?

5. Beslenmenizi tanımlayabilir misiniz?

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6. Düzenli olarak maske uyguluyor musunuz?

7. Cildinizin ihtiyacına göre özel tedavi yöntemleri kullanıyor musunuz?

8. Cilt tipinize uygun ürünleri bulabildiniz mi?

Kusursuz bir cilde sahip olmak için her şeyi yapıyorsun!

Kusursuz bir cilde sahip olmak için her şeyi yapıyorsun!

Her gün sabah akşam cildini temizleyip nemlendiriyorsun. Zararlı ışınlara karşı cildini koruyarak hareket ediyorsun. Ayrıca sağlığına dikkat ediyorsun! Bu da ruhsal olarak iyi hissetmeni sağlıyor. Ruhsal iyilik hali de beraberinde ışıl ışıl bir cildi getirir. Cildinin ihtiyacı olan vitaminleri ona sağlayarak derinlemesine bir bakım yapıyorsun. Bu bakım rutin hale oturduğu için cildin kusursuz olmaya hazır!

Biraz daha bakım yaparak kusursuz bir cilde sahip olabilirsin!

Biraz daha bakım yaparak kusursuz bir cilde sahip olabilirsin!

Cildini temiz tutman, nemlendirmen ve beslemen gerektiğini biliyorsun. Hayatın koşuşturmasında bunları rutin hale getirememişsin. Fakat tamamen aksatmak yerine elinden geleni yapıyorsun. Kendine biraz daha yönelmen gerekiyor. Cildinin ne istediğini tam olarak anlayarak kişisel rutinler oluşturabilirsin. Bu hem güzel bir görünümü ve sağlıklı bir yaşamı beraberinde getirir. Biraz daha çabalarsan kusursuz bir cilde sahip olabilirsin!

Kusursuz bir cilde sahip olmaktan çok uzaksın!

Kusursuz bir cilde sahip olmaktan çok uzaksın!

Oturup biraz araştırma yapman gerekiyor... Cilt tipini öğrenip neyin nasıl iyi geldiğini anlaman gerekiyor. En baştan başlamalısın. Rutini oluşturmadan önce sana nelerin iyi geleceğini, cildinin neye ihtiyacı olduğunu bir güzel çözmelisin. Sonrasında uygun olan ürünleri alarak bakımına başlayabilirsin. Böylece kusursuz bir cilt için adım atmış olursun!

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