Bize Yaptığın Bakımları Anlat, Kusursuz Bir Cilde Sahip Olmaya Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!
Bize Yaptığın Bakımları Anlat, Kusursuz Bir Cilde Sahip Olmaya Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!
Kusursuz bir cilt için belli rutinlerin oluşturulması gerekir. Sağlığınıza ve temizliğinize dikkat ederek ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun için oluşturduğunuz rutini gözden geçirmeniz gerekir. Gelin hep beraber bakımınıza bakarak kusursuz bir cilde sahip olmaya ne kadar yakın olduğunu söyleyelim!
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1. İlk soru! Cildinizi her gün temizliyor musunuz?
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2. Yüzünüzü temizledikten sonra nemlendiriyor musunuz?
3. Güneş koruyucu kullanıyor musunuz?
4. Rutin olarak peeling uyguluyor musunuz?
5. Beslenmenizi tanımlayabilir misiniz?
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