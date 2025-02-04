Bize Kendinden Bahset, Sana En Çok Yakışan Makyaj Stilini Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Sana En Çok Yakışan Makyaj Stilini Söyleyelim!
Herkesin kendine has bir makyaj tarzı vardır. Çoğu zaman izlediğimiz videolardan ilham alarak kendi tarzımızı yaratmaya çalışsak da bazen doğru seçimler yapamıyor olabiliriz. Bu testin sonunda senin için en doğru makyaj stilini ortaya çıkarıyoruz! Haydi başlayalım. 👇
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1. Öncelikle şunu soralım: Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Bir partiye gideceksin diyelim, hazırlanman ne kadar sürer?
3. Şu anki makyaj stilin hangi ünlünün tarzına benziyor?
4. Yeni makyaj trendlerini takip eder misin?
5. Peki, makyaj çantandan eksik etmediğin o ürün hangisi?
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6. Makyaj yaparken en çok neye dikkat edersin?
7. Makyaj ürünleri satın alırken neye göre seçersin?
8. Son olarak, makyaj yapmayı kimden öğrendin?
Sen doğal makyaj insanısın!
Sen, gözlerini öne çıkarmalısın!
Senin odak noktan dudakların!
Senin için ten makyajı özel olmalı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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