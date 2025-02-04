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Bize Kendinden Bahset, Sana En Çok Yakışan Makyaj Stilini Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana En Çok Yakışan Makyaj Stilini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 17:01

Herkesin kendine has bir makyaj tarzı vardır. Çoğu zaman izlediğimiz videolardan ilham alarak kendi tarzımızı yaratmaya çalışsak da bazen doğru seçimler yapamıyor olabiliriz. Bu testin sonunda senin için en doğru makyaj stilini ortaya çıkarıyoruz! Haydi başlayalım. 👇

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1. Öncelikle şunu soralım: Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Bir partiye gideceksin diyelim, hazırlanman ne kadar sürer?

3. Şu anki makyaj stilin hangi ünlünün tarzına benziyor?

4. Yeni makyaj trendlerini takip eder misin?

5. Peki, makyaj çantandan eksik etmediğin o ürün hangisi?

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6. Makyaj yaparken en çok neye dikkat edersin?

7. Makyaj ürünleri satın alırken neye göre seçersin?

8. Son olarak, makyaj yapmayı kimden öğrendin?

Sen doğal makyaj insanısın!

Sen doğal makyaj insanısın!

Sen hızlı ve pratik bir makyaj seven birisin. Fazla makyaja ihtiyaç duymayacak kadar doğal bir güzelliğin var! Abartılı makyajlardan da hoşlanmadığın için bulunacağın ortam neresi olursa olsun hafif bir makyaj senin için yeterli olur. Tenini aydınlatıp, rimel ve ruj gibi temel ürünler kullanarak kısa sürede harika görünebilirsin.

Sen, gözlerini öne çıkarmalısın!

Sen, gözlerini öne çıkarmalısın!

Sen, girdiğin ortamlarda dikkat çekmeyi seven birisin. Makyajının en önemli adımı da göz makyajın olmalı! Senin gözlerin o kadar etkileyici ki, bir eyeliner ve maskarayla harika bakışlara sahip olabilirsin. Hafif bir ten makyajının ardından far ve göz kalemiyle yapacağın buğulu bir makyaj, anında tüm havanı değiştirebilir!

Senin odak noktan dudakların!

Senin odak noktan dudakların!

Sen pek makyaj yapmayı sevmiyorsun. Ten ve göz makyajı senin için çok uğraştırıcı geliyor. Bu yüzden senin vazgeçilmezin ruj! Sade görünümünü dikkat çekici bir rujla tamamlayarak ortamlarda fark yaratabilirsin! Kırmızı, bordo gibi cesur renk seçimleri ise senin için ideal! Ruj için iddialı renkler seçerken, dudak kalemi de kullanmayı ihmal etme!

Senin için ten makyajı özel olmalı!

Senin için ten makyajı özel olmalı!

Sen makyajını bir bütün halinde oluşturmayı tercih ediyorsun. Yüzünde farklı renkler kullanmaktan çok, renk tonunun eşit olması senin için daha önemli. Hafif bir fondöten ve kapatıcı senin makyajını oluşturmak için ideal. Belki biraz allık da kullanarak etkileyici bir görünüme sahip olabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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